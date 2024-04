MDB renasce em Bragança com filiação do prefeito Raimundão e vice Dr. Mário Júnior

O MDB anunciou novas filiações que reforçam o grupo político no Pará, especialmente em Bragança, com a chegada do atual prefeito da cidade, Raimundão e seu vice, Dr. Mário Júnior, que é pré-candidato a prefeito pelo município.

As assinaturas aconteceram na sede do MDB-Pará, na capital paraense, com a presença do presidente do partido no estado, Jader Filho, atual ministro das cidades, além da deputada federal Renilce Nicodemus, deputado estadual Dr. Wanderlan e Luiziel Guedes, chefe da Casa Civil da Governadoria do Pará.

O momento contou com a chegada de novos nomes ao partido, os atuais vereadores de Bragança: Charles Williams (Charlão), Etevaldo Reis(Bebê Reis), Francisco Mendes (Chiquinho da Pesca), Jonas Rodrigues (Dr. Jonas), Juares Júnior (Júnior do Pneu), Gonzaga Mescouto (Gonzaga), Marinaldo Ambrósio (Marico), Manoel Mescouto (Gordo do Treme) e Ubiranor Santos (Coquinho), que também foram filiados ao MDB, com o apoio do Vereador Bruno Lima, que já fazia parte do partido e permaneceu. Agora, o MDB detém grande parte da Câmara Municipal de Bragança, a maior bancada que o partido já teve na cidade.