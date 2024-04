R70: 'Seguimos, eu e meus eleitores, fortes no Senado Federal', afirma Sergio Moro

Caso se complica

A Justiça de São Paulo negou o pedido de exumação do corpo de Gal Costa, que morreu aos 77 anos, em novembro.



Banco do Brasil

O BB lançou o 1º cartão bancário totalmente impresso em braile do país para promover a inclusão bancária de pessoas com deficiência.

Sergio Moro (J. Bosco)

"Seguimos, eu e meus eleitores, fortes no Senado Federal.”

Sergio Moro, senador (União Brasil), absolvido ontem pelo TRE-PR das acusações de abuso de poder econômico, caixa 2 e uso indevido dos meios de comunicação na campanha eleitoral de 2022.

ESTÁDIO

SEGURANÇA



Depois da morte de um torcedor no estacionamento do Mangueirão, o que levou à proibição da presença das torcidas organizadas nos próximos jogos entre Remo e Paysandu, o governo anunciou também medidas para garantir a segurança dos torcedores nos dias de clássico. A operação de segurança vai começar cinco horas antes do jogo e deve reunir mais de 1,4 mil agentes. Outras medidas adotadas foram relacionadas à venda de ingressos, que será realizada somente de forma antecipada, nos pontos de vendas e on-line.



PROIBIÇÕES



Ao final das partidas será proibida a permanência de torcedores no estacionamento, sendo este desocupado imediatamente após o apito final. Também estão proibidos o uso de som automotivo e a venda de bebidas, e haverá melhorias na iluminação do estacionamento e no fluxo de veículos, entre outras.

FLORESTA

RECURSOS



O Pará terá uma nova fonte de recursos para o desenvolvimento sustentável e combate ao desmatamento. Foi lançado ontem, pelo presidente Lula, o programa União com Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais na Amazônia. O programa prevê investimentos de R$ 730 milhões em 70 municípios considerados prioritários na Amazônia.



ORIGEM



Os recursos virão do Fundo Amazônia (R$ 600 milhões) e do programa Floresta+ (R$ 130 milhões), em ação do Ministério do Meio Ambiente para criar, fomentar e consolidar o mercado de serviços ambientais. No lançamento, o presidente afirmou que os investimentos ajudarão o país a atingir a meta de desmatamento zero até 2030.

ESTADO

PLANEJAMENTO



Começou ontem, em Tucuruí, o sétimo encontro regionalizado temático para a construção do Pará 2050. O evento se estende até hoje e nesses dois dias de encontro são discutidas e definidas as ações estratégicas que serão implantadas. A região é composta por sete municípios - Breu Branco, Goianésia do Pará, Itupiranga, Jacundá, Nova Ipixuna, Novo Repartimento e Tucuruí -, em uma área de 39.901 quilômetros quadrados, com 436.351 habitantes.



CADERNO



Logo após o planejamento, o Pará 2050 avançará para a penúltima fase, que envolverá a elaboração do caderno de projetos estratégicos, seguido pela conclusão do plano, com a implantação do modelo de governança e gestão multissetorial. O próximo encontro será realizado no município de Marabá.

INDÚSTRIA

RECUO



Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgados ontem, apontam que a produção industrial do Pará teve recuo de 0,5% em fevereiro, indo na contramão da média nacional de alta em 5,0%. A queda foi provocada pela redução do setor extrativa (minérios de ferro e de manganês). Apesar da queda em fevereiro, o acumulado no Pará, neste ano, ainda é de alta. O percentual de aumento nos dois primeiros meses do ano ficou em 2,6%, segundo a Pesquisa Indústria Mensal (PIM).

SEMENTES

APREENSÃO



Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) no município de Dom Eliseu, nordeste paraense, apreenderam 39 toneladas de sementes importadas, como alpiste, painco, girassol, colza, niger e senha, que vinham de Foz do Iguaçu (PR) com destino a Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. O valor da mercadoria é de R$ 425,1 mil. O deslocamento do veículo estava sendo monitorado pelo Fisco, por meio da coordenação de controle de mercadorias em trânsito, e a placa foi informada às unidades de fronteira da Sefa. A mercadoria estava subfaturada.

TRANS

UNIVERSIDADES



As reitorias da Universidade Federal do Pará (UFPA) e da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) anunciaram que as instituições vão implantar medidas afirmativas para pessoas trans.

EM POUCAS LINHAS

► A delegação paraense que participou do Campeonato Brasileiro de Judô Região I, realizado em Teresina, no Piauí, entre os dias 4 e 8 de abril, terminou a competição em segundo lugar no quadro geral de medalhas. O Pará recebeu o total de 19 medalhas de ouro, 11 de prata e 30 de bronze, ficando à frente das equipes do Amapá, Maranhão e Amazonas.

► O Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá vai receber a programação do Dia Mundial da Criatividade, na sexta-feira (19), e debaterá temas como tecnologia e inovação no auditório do Espaço Empreendedor do Parque, das 15h às 17h. As inscrições para participar do evento são gratuitas e devem ser feitas pelo site da instituição. O evento faz parte de uma iniciativa internacional organizada pela empresa de educação e comunicação World Creativity Day. A programação vai ocorrer em 55 municípios brasileiros, com a expectativa de público de 50 mil participantes.



► A vice-governadora Hana Ghassan participa hoje, em São Paulo, da XP no Legends In Town, encontro que reúne experts dos negócios, da política, do entretenimento e do esporte para troca de experiências. Esta é a primeira edição do evento no Brasil, que contará com a participação de Oprah Winfrey, empresária da mídia e do entretenimento dos Estados Unidos, considerada uma das mulheres mais influentes do mundo.



► A maré alta registrada ontem não afetou o embarque e desembarque no Terminal Hidroviário de Belém, localizado na avenida Marechal Hermes.

► O presidente estadual do Podemos, senador Zequinha Marinho, e o radialista Jefferson Lima bateram o martelo e oficializaram o dia 27 deste mês como a data de lançamento da pré-candidatura do comunicador à prefeitura de Belém. O local será definido nos próximos dias.