União Brasil afasta Luciano Bivar da presidência após disputa política acirrada

Em uma reunião realizada nesta quarta-feira (20), o União Brasil tomou a decisão de afastar o deputado Luciano Bivar (PE) da presidência do partido. Embora o mandato de Bivar estivesse programado para encerrar no final de maio, a sigla optou por antecipar sua saída da presidência devido a uma intensa disputa política com Antônio Rueda, que venceu a eleição para sua sucessão, derrotando o próprio Bivar.

Na semana passada, dois imóveis de veraneio pertencentes à família de Rueda foram incendiados no litoral de Pernambuco. Em meio à contenda política, oponentes acusaram Bivar, que negou veementemente qualquer envolvimento.

A crise no partido teve origem na disputa pela liderança da sigla entre Bivar e Antonio Rueda, recentemente eleito presidente do partido. A tensão aumentou após o incêndio que destruiu duas residências da família Rueda em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, na noite de segunda-feira (11).