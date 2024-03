Bancada do União Brasil quer investigação da PF sobre incêndio em casas de Rueda

A bancada do União Brasil no Congresso vai solicitar investigação da Polícia Federal sobre o incêndio que atingiu duas casas da família do novo presidente do partido, Antônio Rueda, nesta segunda-feira (11). O incidente ocorreu em um condomínio na Praia de Toquinho, no litoral sul de Pernambuco, na residência de Rueda e na de sua irmã, tesoureira do partido.

A Polícia Civil do estado já investiga o caso, mas deputados e senadores do União Brasil avaliam que o ocorrido também precisa ser investigado pela PF, para averiguar possível motivação política. Recentemente, Antônio Rueda disputou com o deputado Luciano Bivar o comando do partido.

A bancada planeja enviar um ofício assinado pelos 58 deputados federais e 7 senadores que integram o União Brasil ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. O documento deve pedir a entrada da PF no caso e celeridade nas investigações.

Os parlamentares também querem que o Ministério Público Federal (MPF) entre no caso. Para isso, um ofício será enviado à Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitando que o MPF apure a possibilidade de o incêndio ter sido “criminoso’.