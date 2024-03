Incêndio atinge duas casas de família do presidente do União Brasil, em Pernambuco

Duas casas de praia que pertencem à família do recém-eleito presidente nacional do União Brasil (UB), Antônio Rueda, foram atingidas por um incêndio na noite desta segunda-feira (11) em Ipojuca, Pernambuco. De acordo com a assessoria do partido, "a família não descarta a possibilidade de um atentado motivado por questões político-partidárias".

As casas atingidas pelo fogo ficam em um condomínio na praia de Toquinho: uma delas pertence ao próprio Rueda, eleito presidente do União Brasil no último 29 de fevereiro; e a outra residência é de sua irmã, Maria Emilia de Rueda, tesoureira do partido. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 19h30, mas, ao chegar ao local, funcionários do condomínio já haviam controlado as chamas.

PC investiga o caso

"A Polícia Civil de Pernambuco informa que está investigando o caso por meio da Delegacia de Porto de Galinhas. Mais detalhes não podem ser repassados no momento para não atrapalhar as diligências", comunicou a corporação, em nota emitida nesta terça (12).