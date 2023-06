Dino manda suspender perfis regionais da PF e PRF após pedido de doação para Bolsonaro

Em meio a “vaquinha” organizada por aliados para ajudar o ex-presidente Jair Bolsonaro pagar as multas que vem recebendo da Justiça, o perfil oficial da Polícia Rodoviária Federal de Sergipe compartilhou no Instagram um pedido de doação via Pix para o político do PL. A corporação alega ter sido vítima de ataque hacker.

Após a publicação, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino informou que mandou suspender todos os perfis regionais da PRF e das Polícia Federal (PF) nas redes sociais. Segundo ele, até o fim das investigações, apenas os perfis nacionais das corporações ficarão ativos.

“Em face da alegada invasão de perfil regional da PRF em Sergipe, inclusive com troca da senha, estou determinando a suspensão dos perfis regionais da PF e da PRF para análise da segurança, permanecendo somente os perfis nacionais nas redes sociais. Quanto à retirada do ar da postagem criminosa, a PRF está com providências em andamento. E investigação será instaurada para apuração dos fatos”, disse Dino, em suas redes sociais.

A PRF nacional publicou uma nota sobre o caso, afirmando que a regional de Sergipe foi alvo de ataque hacker. "Na publicação, criminosos pedem doação ao ex-presidente Jair Bolsonaro por meio de QR code. O código direciona a vítima para a página de transferência de valores, onde ocorre o golpe".