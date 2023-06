Aliados de Bolsonaro pedem doações por Pix para ex-presidente pagar multas: ‘qualquer valor ajuda’

Aliados de Jair Bolsonaro iniciaram uma campanha nas redes sociais em busca de ajuda financeira para o ex-presidente pagar as multas que vem recebendo da Justiça. Entre os apoiadores que pediram doações por Pix está o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Em um vídeo publicado em seu Instagram, o parlamentar alega que estão tentando “pressionar financeiramente” o ex-chefe do Executivo com o objetivo de impedir que ele prossiga seu trabalho na oposição.

Mário Frias (PL-SP), Gustavo Gayer (PL-GO), André Fernandes (PL-CE) e o deputado estadual Bruno Engler (PL-MG), bem como o ex-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência Fabio Wajngarten também pediram ajuda.

“O presidente está recebendo diversas MULTAS em processos absurdos por todo o País, qualquer valor já ajuda!”, dizem os aliados nas publicações.

Multas

A Justiça de São Paulo mandou bloquear mais de meio milhão de reais nas contas bancárias de Bolsonaro no último dia 14 em razão do descumprimento de regra sanitária imposta em meio à covid-19: o uso de máscaras. A dívida do ex-presidente com o governo do Estado já passa de R$ 1 milhão.

Por outro lado, opositores do ex-presidente criticaram a campanha, entre eles André Janones (Avante-MG) e Duda Salabert (PDT-MG). “A direita no discurso é contra a mamata, mas na realidade pede Pix pra criminoso”, escreveu Duda, no Twitter.