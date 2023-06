Bolsonaro embarca para Porto Alegre em dia de julgamento que pode torná-lo inelegível

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) embarcou para Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, na manhã desta quinta-feira (22), pouco antes do início do julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do processo que pode deixá-lo inelegível por abuso de poder político, conforme recomendado pelo Ministério Público Eleitoral. A ação que será julgada foi apresentada pelo PDT e questiona declarações do ex-presidente que colocavam em dúvida a segurança das urnas e do processo eleitoral, durante uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho de 2022.

O julgamento começou depois das 9h e, dependendo do resultado, ele pode ficar inelegível por 8 anos. Alguns minutos antes, Bolsonaro publicou em suas redes sociais uma foto no avião, antes da viagem para a capital gaúcha, com um bilhete deixado para ele, com o seguinte texto: “Bom dia, sr. Presidente, te esperamos muito, mas infelizmente tivemos que descer da aeronave para fazer a limpeza de outro voo. Ass. Equipe de Limpeza. Te amamos”. Na publicação, ele informa que a chegada a Porto Alegre está prevista para 11h20.

Apoiadores também publicaram nas redes sociais vídeo dentro da aeronave.

No Rio Grande do Sul, Bolsonaro deve cumprir agendas até esta sexta-feira (23). De acordo com o partido dele, o PL, a ida do ex-chefe do Executivo ao estado faz parte do roteiro de viagens pelo Brasil com o objetivo de fortalecer a legenda para a disputa das eleições municipais de 2024.