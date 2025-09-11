Deputados paraenses se manifestam nas redes sociais sobre condenação de Bolsonaro

Após o resultado final do julgamento da da ação da trama golpista, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira (11), e a condenção por 4 votos a 1, do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados por cinco crimes, parlamentares estaduais foram às redes sociais manifestar seus posicionamento a favor e contra a condenação.

O deputado federal Éder Mauro (PL/PA) publicou um post da CNN, chamando o resultado o do julgamento de 'teatro concluído' na página do Instagram. O parlamentar escreveu: "A história vai mostrar que nós estamos do lado certo", e marcou a hastag 'bolsonaro inocente'. "Suprema perseguição. Querem matar Bolsonaro", redigiu Eder Mauro

A deputada estadual Lívia Duarte (PSOL/PA) também se manifestou nas redes sociais, mas ao contrário de Éder Mauro, ela aprovou a decisão do STF. Em um post com a imagem de Bolsonaro e dos outros sete condenados pelo STF, a parlamentar destacou a seguinte frase: "Nunca mais contestem nossa soberania".



O ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados foram condenador pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

