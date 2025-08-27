Deputado Eduardo Suplicy é internado no RJ com arritmia cardíaca

O deputado estadual de São Paulo Eduardo Suplicy (PT), de 84 anos, precisou ser internado em Niterói (RJ) após uma nesta terça-feira (26). O parlamentar passou mal enquanto participava, em Maricá, do congresso global Basic Income Earth Network, sobre renda básica, iniciado na segunda-feira (25).

Suplicy foi atendido inicialmente no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em Maricá, e transferido no dia seguinte para o Hospital Niterói DOr. Segundo a unidade de saúde, o deputado está “lúcido, orientado, estável e se alimentando normalmente”.

Mesmo internado, Suplicy participou por videoconferência do congresso. (Reprodução/Redes sociais via G1) Mesmo internado, Suplicy participou por videoconferência do congresso. (Reprodução/Redes sociais via G1)

Em publicação nos stories do Instagram, ele informou que precisará implantar um marca-passo, dispositivo eletrônico que monitorará e controlará seu ritmo cardíaco: “Eu acabo de ser diagnosticado que preciso fazer um marca-passo perto do meu coração para que as coisas caminhem melhor”.

Em 2024, o deputado anunciou que estava curado do câncer linfático que vinha tratando desde julho de 2023. Na ocasião, afirmou que seu linfoma havia sido encerrado e que restava apenas completar o tratamento, incluindo o uso de cannabis medicinal.