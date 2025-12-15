Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Lula: Não tivemos um projeto importante que não foi aprovado no Congresso

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) distribuiu agradecimentos nesta segunda-feira, 15, ao Congresso Nacional. Segundo Lula, o Legislativo foi "muito correto" ao analisar projetos do governo na seara econômica. A declaração do presidente ocorre um dia após manifestações contra o Congresso nas capitais do País. O ato em São Paulo contou com a participação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos.

"Sou muito grato a tudo que o Congresso fez por nós nesses três anos de governo, tanto no Senado quanto a Câmara. Aquilo que eles não aprovaram, possivelmente, porque a gente não teve capacidade de convencê-los a aprovar. Outras coisas que eram uma questão mais ideológica e aí é uma questão mais partidária. Mas na questão econômica e do benefício desse País, o Congresso foi muito correto, nesse tempo todo com o meu governo", disse Lula.

Segundo o presidente, não houve um projeto importante do governo nestes três anos que não tenha sido votado e aprovado pelo Congresso. A colaboração, segundo Lula, veio de partidos que o apoiaram e fizeram oposição nas eleições de 2022.

"Nós não tivemos um projeto importante que não foi votado e aprovado. Foi com a contribuição do Congresso, dos partidos políticos, daqueles que votaram em mim, daqueles que votaram contra", disse o presidente.

Nesta segunda-feira, Lula participou da inauguração da sede própria da ApexBrasil. Na ocasião, o presidente também celebrou a abertura de 500 novos mercados internacionais no período entre 2023 e 2025.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LULA/GOVERNO/PROJETOS/APROVAÇÃO/CONGRESSO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

política

Arruda se filia ao PSD, quer se lançar ao governo do DF e critica ligação do BRB com o Master

Se confirmada a candidatura e elegibilidade, ele terá como principal adversária a atual vice-governadora, Celina Leão (PP)

15.12.25 21h43

política

Mulher de Ramagem diz ter contas bloqueadas e acusa Moraes de 'abuso de autoridade'

Procurado por meio do STF, Moraes ainda não se manifestou

15.12.25 21h38

investigação

Moraes agenda perícia médica de Bolsonaro para dia 17 após pedido de cirurgia da defesa

Moraes também destacou que os exames apresentados pela defesa não são atuais

15.12.25 21h08

política

'Nem sei se é bom ter Trump colado com minha imagem', diz Flávio Bolsonaro

A declaração foi feita durante uma entrevista ao canal LeoDias TV

15.12.25 20h43

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Defesa pede que Bolsonaro deixe a prisão e seja internado para passar por cirurgias

Defesa do ex-presidente solicitou remoção para o DF Star por soluços e hérnia, além de prisão domiciliar

09.12.25 22h08

lembra dela?

Quem é Heloísa Helena, que brigou com o PT e substitui o deputado suspenso Glauber Braga

Glauber disse que não chegou a conversar com ela nos últimos dois dias, mas tem confiança na ex-senadora

11.12.25 9h23

EDUCAÇÃO

Senado aprova PEC que permite a professores acumular cargos de qualquer natureza

Relatada pelo senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), proposta segue para promulgação; exigência de compatibilidade de horários permanece

10.12.25 18h38

Eleições 2026

Flávio Bolsonaro reafirma que candidatura à Presidência em 2026 é 'irreversível'

A fala ocorre após uma visita ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

09.12.25 10h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda