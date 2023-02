Decisão liminar determina o imediato retorno da diretoria destituída da Unimed

O juiz Augusto César de Luz Cavalcante, titular da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, concedeu nesta segunda-feira (6) liminar determinando o imediato retorno da diretoria destituída da Unimed Belém. Os diretores Antônio Travessa, Sandra Leite, Alberto Anijar, Robson Tadashi e Elaine Figueiredo, haviam sido afastados após Assembleia Geral Extraordinária (AGE) dos cooperados, realizada no dia 22 de janeiro, e conduzida pelo Conselho Fiscal, presidida por Paulo Roberto Cartágenes e secretariada por Eduardo Cordeiro. A defesa, então, entrou com uma ação anulatória por nulidades da Assembleia Geral e com pedido liminar de suspensão dos efeitos dessa decisão, até a decisão final do processo.

Augusto Cavalcante considerou que o Estatuto e o Regimento Interno da cooperativa trazem regras de processamento em casos de denúncias, mas essas regras não foram observados na decisão da Assembleia Geral Extraordinária. "O princípio do Contraditório e da Ampla Defesa estão previstos constitucionalmente no artigo 5º, inciso LV da Carta Magna, e restou comprovado que os Autores foram destituídos pela AGE, sem a conclusão dos procedimentos administrativos, violando tais princípios de forma clara", avaliou o juiz.

Ainda de acordo com o magistrado, decisão monocrática do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), em sede de Agravo de Instrumento, tornava possível o afastamento provisório dos diretores, permitindo os princípios do contraditório e da ampla defesa. Porém, conforme a ata da Assembleia, houve a votação e destituição em conjunto da Diretoria Executiva de modo imediato e definitivo. "O perigo de dano resta comprovado diante do cargo de gestão exercido pelos Demandantes no regular funcionamento da Cooperativa".

A decisão do magistrado suspende os efeitos da AGE, com a imediata restituição dos diretos aos cargos, o que deve ser formalizado no prazo de 24 horas e fixa multa diária no valor de R$ 10 mil reais, até o limite de R$ 200 mil, em caso de descumprimento, sem prejuízo dos efeitos penais decorrentes da desobediência à ordem judicial. O prazo para apresentar defesa é de 15 dias. O Grupo Liberal tenta contato com a assessoria da administração da Unimed, mas ainda não obteve retorno.

Advogada da diretoria destituída, Hannah Bibas Maradei, explica que, na ação, a defesa reforçou as irregularidades envolvendo a decisão tomada na Assembleia Geral do dia 22 de janeiro, "principalmente o desrespeito ao contraditório e ao devido processo legal previsto no Estatuto do Regimento Interno da própria cooperativa", que diz que as denúncias devem ser apuradas por meio de um processo administrativo. "Os cinco diretores estavam respondendo de forma individual e antes da conclusão dessas apurações o conselho fiscal convocou a Assembleia e fez a destituição dos diretores em conjunto", declarou.

Ainda de acordo com Hannah, a defesa está tomando as providências para que a Unimed seja citada ainda nesta terça-feira (7). "Eu avalio que a decisão foi justa, coerente, diante de todas as irregularidades que ocorreram no processo. Inclusive, no processo, tem um pedido de habilitação das pessoas físicas e conselheiros fiscais que não fazem parte do processo e eles também informaram que vão recorrer. Não entendi a relação da vontade pessoal deles. A gente está nessa fase. Provavelmente eles vão tentar aprovar um recurso tentando se julgar legítimo, mesmo já tendo recursos deles nos processos contra a Unimed dizendo que eles eram ilegítimos enquanto conselheiros. Então, eles só são legítimos quando os favorece", avalia.

"Os diretores destituído chegaram a ser ameaçados pela população, tiveram a reputação completamente abalada, diante dessa conduta precoce e arbitrária dos conselheiros fiscais que convocaram essa Assembleia sem respeitar o estatuto e regimento e destituíram de forma conjunta os diretores", completou Hannah.

A administração da Unimed havia convocado uma Assembleia Geral Extraordinária para o dia 23 de fevereiro, com o objetivo de eleger a nova diretoria executiva para administrar a cooperativa entre os anos de 2023 e 2025. O comunicado foi emitido no último domingo (05), convocando os 1.975 médicos que fazem parte da rede hospitalar para participarem da reunião. De acordo com a defesa da diretoria destituída, essa assembleia será suspensa.