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Datafolha: 55% dos brasileiros acreditam que ministros do STF estão envolvidos no caso Master

Quase 70% dos entrevistados pela pesquisa dizem ter conhecimento ou, ao menos, já ouviram falar sobre os escândalos de fraudes financeiras do Banco Master

Estadão Conteúdo
fonte

Banco Master (Foto: Divulgação / Banco Master)

Para 55% dos brasileiros, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) estão envolvidos no escândalo do Banco Master. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 13, pela pesquisa Datafolha.

Outros 4% dos entrevistados não acreditam na ligação dos membros do Tribunal com o caso. Já 10% afirmam não saber se há ou não envolvimento dos ministros.

Quase 70% das pessoas ouvidas pela pesquisa dizem ter conhecimento sobre os escândalos de fraudes financeiras do Banco Master. A ligação de Daniel Vorcaro, dono da instituição, com autoridades e figuras da política brasileira, incluindo ministros do STF, é conhecida por esta parcela. Por outro lado, 30% da população não tinha nenhum conhecimento sobre o tema.

Detalhes da pesquisa Datafolha

O levantamento ouviu 2.004 pessoas em 137 municípios brasileiros. As entrevistas ocorreram entre os dias 7 e 9 de abril. A margem de erro para a amostra total é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03770/2026.

Envolvimento de membros do Supremo

O STF está no centro do escândalo devido à revelação de que a advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, manteve um contrato milionário com o Banco Master. Trocas de mensagens entre Daniel Vorcaro e Moraes ocorreram no dia da primeira prisão do banqueiro, em novembro passado.

Uma empresa da qual o ministro Dias Toffoli é sócio teria recebido dinheiro de um fundo ligado ao banco, conforme revelado pelo Estadão. Após essa revelação, Toffoli deixou a relatoria das investigações. Posteriormente, o ministro se declarou suspeito para participar dos julgamentos sobre o caso.

O Banco Master e a empresa JBS repassaram R$ 18 milhões a uma consultoria que realizou pagamentos ao filho do ministro Kassio Nunes Marques. A informação também foi divulgada pelo Estadão.

Crise na Corte e soluções

Atualmente, 97 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo aguardam andamento no Senado. Somente neste ano, 11 petições foram protocoladas, sendo seis contra Moraes e cinco contra Toffoli.

Dentro do tribunal, os ministros consideram a situação grave, mas ainda não há um plano definido para resolver a crise.

A criação de um código de conduta para ministros de tribunais superiores pode reduzir a desconfiança da população com a Corte, especialmente em relação aos membros do STF. O presidente do STF, Edson Fachin, afirmou que busca inspiração em códigos de ética de tribunais de outros países para abordar a questão brasileira.

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