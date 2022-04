Daniel Silveira ignora restrições e vai à festa que termina em confusão

A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de que Daniel Silveira (União Brasil) não poderia participar de eventos públicos em todo o território nacional foi descumprida. Imagens de câmeras de segurança de um clube na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, mostram Silveira entrando no lugar por volta das 16h do último sábado (9). Houve confusão no evento, mas sem a presença do parlamentar. As informações são do G1 Rio de Janeiro.

O deputado Daniel Silveira teve restrições impostas pelo Supremo Tribunal Federal e está usando tornozeleira eletrônica, sendo impedido de participar de eventos públicos e de viajar para fora do Estado do Rio de Janeiro se não for para assuntos ligados ao seu mandato parlamentar.

Na festa, dois policiais militares que afirmavam estar com o deputado agrediram o proprietário do clube, David Quintela de Souza, depois de discutir porque queriam botar o próprio som no local.

"Eles estavam querendo mostrar autoridade. Inclusive, ele trouxe aqui aquele deputado Daniel Silveira. E falando pra todo mundo, da confusão, ele falava assim: ‘Olha, eu trouxe o Daniel Silveira pra Marina, ele é meu convidado'."

Procurada pela TV Globo, a defesa de Silveira disse que não conseguiu localizar o deputado para que ele próprio se explicasse sobre a presença na festa que acabou em confusão.

O dono do clube relatou ter sido espancado por policiais após uma discussão. Segundo ele, os agressores disseram ter convidado Silveira para a festa. Não há indício da participação do deputado na confusão.