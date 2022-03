Daniel Silveira recua e vai à PF colocar tornozeleira eletrônica

O deputado federal Daniel Silveira (União-RJ) foi, na tarde desta quinta-feira (31), até a Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal para colocar a tornozeleira eletrônica, como havia decidido o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por entender que o réu havia descumprido termos da liberdade. As informações são do Metrópoles.

O aparelho que monitora a localização da pessoa foi colocado por volta das 15h30 e foi feita pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape), que monitora presos na capital federal.

O deputado chegou a dormir no gabinete da Câmara dos Deputados para burlar a ordem. Depois, o deputado tentou pressionar os agentes a comparecer ao Congresso, antes da 8h, para colocar o aparato, mas não deu certo. Ninguém apareceu. O parlamentar, então, teve que ir à Polícia Federal.

Após colocar a tornozeleira, Silveira disse que não pretende recorrer da decisão de Moraes: