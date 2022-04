Supremo confirma decisão de Alexandre de Moraes contra Daniel Silveira

Já foi formada maioria, em votação no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmando a decisão que estabeleceu multa de R$ 15 mil, bloqueou contas e abriu inquérito contra o deputado Daniel Silveira, após o descumprir ordem judicial de Alexandre de Moraes sobre o uso de tornozeleira eletrônica. As informações são da Agência Estado.

Edson Fachin, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber e Gilmar Mendes votaram concordando com Alexandre de Moraes, relator da ação penal contra Silveira por apologia ao Ato Institucional Número 5 (AI-5) e discurso de ódio contra integrantes da Corte.