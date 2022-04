Damares: ‘Posso pedir prisão de oito anos para pessoas que me agrediram com frases?’

A ex-ministra Damares Alves fez uma postagem no Twitter, referindo-se à condenação do deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) pelo Supremo Tribunal Federal (STF), questionando se poderá exigir o mesmo tipo de pena para as pessoas que a ameaçam.

Damares escreveu: “É isto mesmo? Eu posso agora pedir condenação de OITO ANOS de prisão para as centenas de pessoas que me agrediram com frases me ameaçando, falando que queriam me matar, esquartejar, quebrar meu rosto, furar meus olhos, me queimar viva, sequestrar e estuprar minha filha?”

Na quarta-feira (20), o STF condenou o deputado federal Daniel Silveira a oito anos e nove meses de prisão em regime fechado, após estímulos a ataques antidemocráticos e contra instituições, incluindo o próprio STF. Silveira ainda pode recorrer ao próprio Supremo. A prisão só deve ser executada quando não houver mais possibilidades de recurso.