Indicado por Bolsonaro, ministro André Mendonça responde às críticas por voto no caso Silveira

Criticado por bolsonaristas após voto a favor da condenação do deputado federal Daniel Silveira (PTB/RG), o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, usou as redes sociais para comentar sobre a decisão tomada nesta quarta-feira (20).

VEJA MAIS

Ele afirmou que acreditava não ter sido chamado “para endossar comportamentos que incitam atos de violência contra pessoas determinadas” ou para “avalizar graves ameaças físicas contra quem quer que seja”.

As declarações foram escritas no Twitter. “Há formas e formas de se fazerem as coisas. E é preciso se separar o joio do trigo, sob pena de o trigo pagar pelo joio. Mesmo podendo não ser compreendido, tenho convicção de que fiz o correto”, disse Mendonça.

O ministro foi indicado ao Supremo pelo presidente Jair Bolsonaro, por isso tem sofrido críticas de aliados do governo pelo voto a favor da condenação de Silveira.