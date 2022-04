‘Fascista’, ‘falência da democracia’; políticos paraenses repercutem condenação de Daniel Silveira

A condenação do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) a oito anos e nove meses de prisão em regime fechado, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), após estímulos a ataques antidemocráticos e contra instituições, incluindo o próprio STF, dominou o noticiário político na noite desta quarta-feira (20). Políticos de todo o país opinaram sobre a decisão dos ministros, evidenciando ainda o clima de polarização que toma conta do país, com apoiadores do ex-presidente Lula defendendo a condenação e aliados do presidente Jair Bolsonaro criticando a sentença.

No Pará, não foi diferente. Entre os que se pronunciaram sobre o assunto está o deputado federal Éder Mauro (PL). “VERGONHA! É preciso lembrar que a condenação do Deputado Daniel Silveira começou com o voto de 364 frouxos na Câmara dos Deputados”, escreveu o político paraense nas redes sociais, referindo-se à votação da Câmara dos Deputados que manteve a prisão o deputado Daniel Silveira por decisão do STF, em fevereiro do ano passado, após o parlamentar ter divulgado um vídeo no qual defendeu o AI-5, mais duro ato da ditadura militar, e por ter defendido a destituição de ministros do STF.

Na publicação, Eder ainda compartilhou uma foto do ministro Alexandre de Moraes acompanhada da frase “STF enterra a democracia e condena Daniel Silveira”.

Também apoiador do presidente Jair Bolsonaro, o deputado estadual delegado Caveira (PL), compartilhou uma foto de Silveira afirmando que a decisão do Supremo “comprova a falência da democracia brasileira. Agora é só enterrar”.

Por outro lado, representantes da esquerda concordaram com a sentença. A deputada estadual Marinor Brito (PSOL) publicou uma caricatura de Daniel Silveira segurando uma placa de identificação ao ser preso. “Quero ver quebrar essa placa”, diz a imagem. Em 2018, o deputado quebrou uma placa simbólica em homenagem à vereadora Marielle Franco, assassinada no Rio de Janeiro em março daquele mesmo ano.

“O bolsonarista Daniel Silveira foi CONDENADO a 8 anos e 9 meses de cadeia, teve seu mandato cassado, a perda dos direitos políticos e ainda tem que pagar multa. É mais um fascista que agora ocupa a lista de lixo da história!”, escreveu Marinor, na legenda.

Quem também usou as redes sociais para comentar sobre o assunto foi o vereador de Belém Fernando Carneiro: “O deputado misógino, machista e bols0narist4, Daniel da Silveira, hoje foi condenado pelo STF a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado, com perda do mandato e dos direitos políticos e multa de R$ 212 mil. Foi ele quem quebrou a placa da Marielle em 2018 num gesto de completo desprezo pelo assassinato político dela e também fez ameaças à democracia quando agrediu verbalmente integrantes do Supremo Tribunal Federal. Que seja preso o mais rápido possível e pague por seus crimes. Já vai tarde!!”, escreveu.