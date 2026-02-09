Cresce apoio à CPI do Master no Congresso, mostra Placar do Estadão; veja novos apoiadores

A criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as operações fraudulentas do Banco Master ganhou a adesão de mais 23 parlamentares nesta segunda-feira, 9, após publicação do Placar do Estadão com deputados e senadores.

Desse total, 22 se dizem favoráveis à abertura de uma CPI no Congresso para investigar o caso Master (veja lista abaixo). Apenas o senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) respondeu que não queria se manifestar.

Dos 23 parlamentares, nove são do PT e três do PSD. PSOL, Republicanos, Podemos e MDB registraram dois apoios cada um. A lista também inclui integrantes de Novo, PSB e União Brasil.

Na Câmara, Novo e Cidadania são as únicas bancadas com respaldo integral de seus deputados. A seguir, proporcionalmente, vêm PSB (81,3%), PL (75,6%) e PDT (70,6%).

Já no Senado a CPI tem apoio total de partidos como Novo, Podemos e PSDB.

Com as novas adesões, 56 dos 81 senadores (69,1%) se manifestaram a favor da investigação. No caso dos deputados, o respaldo declarado alcança 304 dos 513 (59,3%).

Veja os parlamentares que responderam ao Placar do Estadão nesta segunda-feira,9:

Deputado Rodrigo Valadares (União Brasil-SE) Deputado Silas Câmara (Republicanos-AM) Deputado Reimont (PT-RJ) Deputado Zé Neto (PT-BA) Deputado Alencar Santana (PT-SP) Deputado Valmir Assunção (PT-BA) Deputado Rubens Pereira Junior (PT-MA) Deputado Rui Falcão (PT-SP) Deputado Rogério Correia (PT-MG) Deputado Nilto Tatto (PT-SP) Deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) Deputado Ivan Valente (PSOL-SP) Deputado Tarcisio Motta (PSOL-RJ) Deputado Pedro Paulo (PSD-RJ) Deputado Pedro Campos (PSB-PE) Deputado Romero Rodrigues (Podemos-PB) Deputado Ruy Carneiro (Podemos-PB) Deputado Ricardo Salles (Novo-SP) Deputado Palumbo (MDB-SP) Deputado Simone Marquetto (MDB-SP) Deputado Vinicius Carvalho (Republicanos-SP) Senador Sergio Petecão (PSD-AC) Senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG)

Resistências

Além dos dois requerimentos protocolados e que deram origem a uma guerra no Congresso entre governistas e oposição, uma ala encabeçada pela deputada Heloísa Helena (Rede-RJ) busca apoio a um terceiro pedido de CPI, também mista, que inclui deputado e senadores.

A tentativa, até agora, não foi bem-sucedida, admite a parlamentar. "Estamos trabalhando muito, embora a muralha de proteção ao propinodromo do Master ainda siga firme aqui na Câmara", diz, ressaltando que no Senado foram coletadas as assinaturas necessárias.

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli e Alexandre de Moraes são dois dos principais alvos, em meio a notícias que podem indicar conflito de interesses na atuação de ambos.

Esse pedido ganhou o apoio de 238 deputados e 42 senadores (eram necessários 27), majoritariamente da oposição. Apenas um petista, o senador Fabiano Contarato (ES), assinou o requerimento.

No dia anterior, 2, a ala governista protocolou o pedido de criação de uma CPI na Câmara. O requerimento é de autoria do deputado Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), ex-governador do Distrito Federal e adversário do atual ocupante do cargo, Ibaneis Rocha (MDB).