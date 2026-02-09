Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

TSE realiza audiência em Belém sobre participação povos indígenas nas Eleições

Vice-presidente do TSE, Nunes Marques vai conduzir o encontro na quarta-feira (11)

O Liberal
fonte

Audiência pública do TSE tem a parceria do TRE Pará, e vai acontecer na sede do tribunal na Campina em Belém (Divulgação / TRE Pará)

Em Belém, em iniciativa inédita no âmbito das Eleições Gerais no país, o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Nunes Marques vai conduzir, às 13h, da próxima quarta-feira (11), uma audiência pública com foco na inclusão dos povos originários e de outros grupos minorizados no processo eleitoral.

A audiência pública tem a parceria do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, e vai acontecer na sede do TRE, na rua João Diogo, nº 288, no bairro da Campina. O evento integra o ciclo de debates promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a construção colaborativa das normas eleitorais. O objetivo é coletar, de forma direta e qualificada, contribuições da sociedade, fortalecendo a escuta institucional e ampliando a participação social.

De acordo com o TSE, a audiência pública terá como foco a discussão das minutas de resolução que tratam de temas como atos gerais do processo eleitoral, registro de candidatura, prestação de contas, Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), propaganda eleitoral, ilícitos eleitorais, transporte especial para eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida e consolidação das normas relacionadas ao cidadão nas eleições.

Segundo os organizadores, as contribuições escritas podem ser encaminhadas até as 23h59 de terça-feira (10) para o e-mail audienciapara@tre-pa.jus.br. Durante o evento, as entidades e pessoas previamente convidadas para manifestação oral terão de três a cinco minutos para exposição.

Após a conclusão das audiências públicas, as sugestões recebidas serão analisadas tecnicamente e poderão subsidiar ajustes nas minutas das resoluções. Os textos finais serão debatidos e votados pelo Plenário do TSE em sessão administrativa, com previsão de aprovação até o dia 5 de março. As normas aprovadas passarão a valer para todo o processo eleitoral de 2026.

Serviço: 

O TRE do Pará disponibilizou uma página específica sobre o evento, intitulada “Audiência Pública em Belém/PA – TSE – Eleições 2026”, que reúne o edital da audiência, orientações sobre participação e os temas. 

O conteúdo está disponível na aba Eleições do site do Tribunal. O acesso pode ser feito por meio de link, acesse aqui

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

povos originários

tse

audiência pública
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Depósitos no BRB pagam 'penduricalhos' a magistrados no Maranhão, diz desembargador

09.02.26 21h17

Eleições 2026

TSE realiza audiência em Belém sobre participação povos indígenas nas Eleições

Vice-presidente do TSE, Nunes Marques vai conduzir o encontro na quarta-feira (11)

09.02.26 19h46

Julgamento

Após ser adiado quatro vezes, julgamento sobre extradição de Zambelli deve ocorrer nesta terça

Ex-deputada foi presa em Roma e defesa tem "boa expectativa" sobre o resultado do julgamento

09.02.26 19h33

Cresce apoio à CPI do Master no Congresso, mostra Placar do Estadão; veja novos apoiadores

09.02.26 19h12

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

saúde

Boletim médico atualiza estado de saúde do senador Jader Barbalho

O comunicado da unidade de saúde aponta melhora do senador, internado com desidratação e suspeita de virose

06.02.26 21h23

ATAQUE

Flávio Bolsonaro compara Lula a 'Opala velhão' e o chama de ultrapassado

Procurado por meio da Secretaria de Comunicação da Presidência, Lula não se respondeu ao ataque do senador.

02.02.26 20h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda