COP 30 deve atrair de 40 a 50 mil pessoas do mundo inteiro a Belém, diz embaixador

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) deve atrair entre 40 a 50 mil pessoas do mundo inteiro a Belém, no ano de 2025. E todos os presidentes da América Latina já aprovaram o nome da capital paraense como sede do evento, que é considerado pela própria ONU, como a sua principal conferência, entre todos os eventos da Organização das Nações Unidas.

As informações são do embaixador André Aranha Corrêa do Lago, em entrevista coletiva à imprensa, no Parque Utinga, nesta sexta-feira (16), em Belém. Economista, por formação, Lago disse que o financiamento de atividades econômicas que não impactem nocivamente o meio ambiente e, principalmente, a região amazônica, deve ser o ponto central das discussões da COP, em 2025, em Belém.

O embaixador tem ampla experiência na organização da Conferência sobre Mudanças Climáticas. Ele acompanha eventos com debates ambientais, promovidos pela ONU, desde a Rio 92, conferência sobre meio ambiente e desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro, naquele ano, a segunda após a Conferência de Estocolmo.

Discussões e saídas para degradação ambiental

Na coletiva, o embaixador fez uma síntese do histórico dos eventos da ONU sobre o meio ambiente global, desde a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, mais conhecida como a Conferência de Estocolmo, realizada em junho de 1972, para tratar das questões relacionadas à degradação do meio ambiente.

Sobre a COP 30, na capital paraense, o embaixador carioca disse que são esperados chefes de estados de 197 países. Ele observou que as cidades que recebem as Cops precisam fazer um esforço para estarem preparadas quanto a infraestrutura com rede de hotelaria, de restaurantes, malha rodoviária e aérea, por exemplo.

O evento deve deixar um legado estrutural para a capital paraense, apontou o embaixador. Ele citou a presença em Belém de pesquisadores, mas também de chefes de estados ricos, homens de negócios, representantes de universidades e de movimentos e destacou que há soluções tecnológicas a serem praticadas sobre a questão dos lixões, matrizes de energia renováveis, entre outros temas.