Entenda o que é xenofobia, termo que comentaristas da Jovem Pan estão sendo acusados

Na última quinta-feira (15), Cristiano Beraldo e Tiago Pavinatto, comentaristas da Jovem Pan, foram acusados de xenofobia após mostrarem suas opiniões sobre a cidade de Belém ser a sede da Conferência da ONU sobre Mudanças do Clima (COP-30) em novembro de 2025. Como o tema se baseia na Amazônia, o presidente da República Luís Inácio Lula da Silva (PT) escolheu a capital paraense, que faz parte da região amazônica, para ser o centro de debate acerca das questões ambientais, o que gerou discursos vistos como xenofóbicos.

"Eu poderia deixar um comentário! Mas aqui no Pará não tem internet", debochou um seguidor. "Jovem Pan um desserviço para a sociedade", comentou outro seguidor, revoltado com os comentários xenofóbicos.

Ainda nessa sexta-feira, o presidente Lula desembarca em Belém às 22h30 para, no sábado (17), participar da cerimônia de Oficialização da COP-30 no Porto do Futuro II, na avenida Marechal Hermes — Praça Pedro Teixeira.

O que é xenofobia?

A xenofobia é o nome dado às manifestações de aversão, hostilidade ou ódio contra pessoas que são estrangeiras ou enxergadas desta maneira. Não somente com pessoas de outros países, a xenofobia também acontece entre pessoas de um mesmo país, estado ou cidade, como promoção de uma pseudo-superioridade de uma cultura sobre a outra.

Esse preconceito está relacionado a questões históricas, sociais, econômicas, culturais, religiosas, etc. Fruto do desconhecimento do outro, a xenofobia se baseia em estereótipos criados que reforçam o preconceito sobre determinado grupo.

Esse preconceito social tornou-se mais comum em virtude do grande fluxo de migrações que tem acontecido, com costumes locais sendo apresentados a outros países e sendo visto como errados e/ou repulsivos.

No Brasil, xenofobia é crime, previsto no artigo 20 da Lei 7.716/89 (Lei de combate ao racismo), sujeito à reclusão de um a três anos e multa. Caso cometido pelas redes sociais, a pena pode ser estendida para reclusão de dois a cinco anos e multa.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de Oliberal.com, Vanessa Pinheiro)