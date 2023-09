Confira os investimentos do Novo PAC previstos para o Pará

No Pará, o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) vai investir R$ 75,2 bilhões em obras e serviços, entre eles a derrocagem do Pedral do Lourenço, em Itupiranga; a ponte sobre o Rio Xingu na BR-230; duplicação da BR-316 (Castanhal- Trevo de Salinas); pavimentação da BR-308 (Viseu - Bragança); revitalização da Feira do Ver-o-Peso; dragagem de portos de Belém; e os estudos para a concessão do Ferrogrão. O programa tem a meta de conectar 9.685 escolas e todas as prefeituras do estado. Além disso, estão previstas moradias do Minha Casa Minha Vida e obras em creches e escolas da educação básica e de unidades básicas de saúde de vários municípios.

Os investimentos do Minha Casa, Minha Vida irão contemplar 88 municípios paraenses espalhados em todas as regiões do estado. Serão retomadas e concluídas obras em unidades básicas de saúde de 36 municípios e em creches e escolas da educação básica em 136 cidades. Além desses, haverá obras no Complexo Universitário da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Na área do patrimônio histórico, a restauração da Capela Pombo, em Belém, também foi contemplada. No que tange à urbanização de favelas, o Novo PAC vai trazer investimentos a Belém para a retomada e conclusão de obras no Riacho Doce, Pantanal e Vila da Barca, assim como da Bacia da Estrada Nova com a retomada e conclusão de obras de prevenção de alagamentos e novas obras de drenagem.

Haverá obras de abastecimento de água para 63 aldeias indígenas espalhadas pelo Pará e Sistemas de Abastecimento de Água em Alenquer, Belém, Ananindeua, Marituba, Breves, Castanhal, Oriximiná, Paragominas, Santarém e Xinguara. Sistemas de Esgoto Sanitário para Ananindeua, Belém (ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário e implantação da Estação de Tratamento de Esgoto do Una), Marabá e Santarém (Alter-do-Chão).

Na área de eficiência energética, haverá investimentos para Belém e o programa Luz para Todos chegará para 145.373 famílias que necessitam de sistemas isolados e para 55.361 famílias que dependem da extensão das redes do sistema integrado de energia elétrica.

No eixo inclusão digital e conectividade, o Novo PAC anuncia que irá conectar 9.685 escolas no Pará, implantar a tecnologia 5G para conectar as 144 sedes municipais (ou seja, todas as prefeituras estado); expandir o 4G para conectar 509 localidades paraenses; levar fibra ótica Backhaul para 25 municípios; construir infovias entre o Pará e os estados Amazonas, Amapá e Mato Grosso; construir uma infovia estadual de 3.700 quilômetros; e levar a TV digital para 15 cidades.

Na área de inovação e pesquisa, serão adquiridos equipamentos de pesquisa agropecuária para a Embrapa Amazônia Oriental. E, como “preparação de emergência sanitária”, será ampliada a capacidade do Laboratório Central do Estado (Lacen-PA), que também ganhará uma unidade móvel de resposta rápida.

Portos, aeroportos, rodovias, hidrovias e ferrovias

Sem dúvida, uma das demandas mais antigas dos grandes produtores e industriais do Pará é a derrocagem do Pedral do Lourenço, no rio Tocantins, que possibilitará a trafegabilidade de navios de maior calado ampliando a capacidade logística de transporte daquela hidrovia. Outro investimento importante será realizado na eclusa da hidrelétrica de Tucuruí, assim como o custeio dos estudos para levar a hidrovia do Tocantins ao trecho entre as cidades de Cametá e Tucuruí, assim como da hidrovia do Tapajós no trecho de Santarém a Itaituba.

Também haverá investimentos nos aeroportos de Belém, Altamira, Marabá, Santarém e Parauapebas/ Carajás; e na Estrada de Ferro dos Carajás.

Já nos portos, o programa prevê a construção do Terminal de Múltiplos Usos em Vila do Conde, Barcarena; a dragagem no porto de Belém na preparação para a COP 30, assim como a dragagem no Terminal Petroquímico de Miramar; e a construção de um terminal de uso privado em Ponta de Pedras, no Marajó.

Muitas rodovias foram contempladas, com obras de adequação da BR-316 e na BR-163 (De Sinop, no Mato Grosso, até o porto de Miritituba, em Itaituba, no Pará); construção dos trechos da BR-230 de Medicilândia a Rurópolis e de Novo Repartimento a Pacajá, da BR-308 e da BR-422; além do investimento para estudos da concessão da BRs-155, 158 e 163, assim como custeio do projeto da duplicação da BR-222 e dos projetos de restauração das BRs-158 e 155. O programa prevê ainda a construção de pontes sobre na BR-230 sobre o rio Xingu e no trecho de Altamira a Rurópolis.