Conceito de democracia é 'relativo', diz Lula ao defender regime de Maduro

Em entrevista para a Rádio Gaúcha nesta quinta-feira (29), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a relativizar as críticas ao regime de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. Questionado sobre os motivos pelos quais setores da esquerda hesitam em afirmar que o regime de Maduro não é uma democracia, o petista argumentou que há diferentes visões sobre o que é democracia.

"A Venezuela tem mais eleições do que o Brasil. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia, porque a democracia que me fez chegar à Presidência da República pela terceira vez", disse. "Por isso que eu gosto da democracia e a exerço na sua plenitude. Aqui, eu acho que o mundo inteiro sabe que a governança do PT é exemplo de exercício da democracia", acrescentou.

VEJA MAIS

O presidente também argumentou que a Venezuela teve mais eleições que o Brasil nos últimos anos, mas não mencionou os questionamento envolvendo o pleito de 2018, que reelegeu Maduro e não foi acompanhado por observadores internacionais, como é praxe em eleições livres e democráticas.

Em outra declaração polêmica, no final de maio, durante um encontro com presidente da América do Sul em Brasília, Lula afirmou que as acusações de que a Venezuela é uma ditadura fazem parte de uma "narrativa".