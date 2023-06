Deputado protocola pedido de impeachment de Lula por supostos crimes de responsabilidade

O deputado federal Sanderson (PL-RS) informou que irá protocolar, nesta terça-feira, na Câmara dos Deputados, um pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por supostor crimes de responsabilidade. Ele se baseia em dois atos envolvendo Lula: o convite para receber o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e na indicação do advogado do petista, Cristiano Zanin, para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal.

Para o autor do pedido de impeachment, ao convidar Maduro, Lula quebrou tratados internacionais, uma vez que o venezuelano, acusado de narcoterrorismo nos Estados Unidos, foi recebido com honras de chefe de Estado. Sanderson argumenta ainda que o presidente teria atentado contra a segurança interna do país ao permitir o ingresso de Maduro, acusado pela ONU de crimes contra a humanidade.

No caso da indicação de Zanin, o parlamentar alega que Lula violou o princípio da impessoalidade e da moralidade ao optar por seu advogado particular.

Esse não é o primeiro pedido de impeachment do petista apresentado pelo político do PL, partido de Jair Bolsonaro. Em janeiro, Sanderson apresentou o primeiro pedido contra Lula, sob o argumento de que o petista atentou contra a democracia ao classificar como “golpe” o impeachment de Dilma, avalizado pelo Supremo.