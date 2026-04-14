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Política

Como sou democrata, PT é que vai decidir se serei candidato, diz Lula

Segundo ele, decisão deve ser tomada durança a convenção do partido, em junho

Estadão Conteúdo
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"Há um compromisso moral, ético, eu diria até cristão, de não permitir que um fascista volte a governar este País", argumenta o presidente Lula (Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o seu partido deve decidir em julho se ele será de fato candidato à reeleição e que o "momento conjuntural" decide se ele disputará novamente o comando do Palácio do Planalto. As declarações ocorreram nesta terça-feira, 14, em entrevista aos sites Brasil 247, Diário do Centro do Mundo e Fórum.

"Não se trata de eu querer um quarto mandato. Nem sempre você quer o primeiro, quer o segundo, quer o terceiro. As circunstâncias políticas e o momento conjuntural que você vive decidem se você vai ser ou não (candidato)", declarou.

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Lula continuou: "primeiro, porque nós temos um legado neste País, e eu tenho muito orgulho das coisas que nós fizemos em todos os nossos mandatos. Segundo, porque há um compromisso moral, ético, eu diria até cristão, de não permitir que um fascista volte a governar este País".

Na ocasião, Lula defendeu o regime democrático e mencionou a eleição de Tancredo Neves como uma experiência "bem-sucedida", a de Fernando Collor de Mello como "desastre" e a de Fernando Henrique Cardoso como "sucesso".

Lula disse que se sente bem fisicamente, de saúde e também politicamente para concorrer novamente. "Obviamente que, como eu sou um democrata, o partido vai ter uma convenção em junho, e o partido vai decidir se vai ser o Lula, se não vai ser o Lula, se vai ser outro. A verdade é a seguinte, eu nunca estive com tanta energia para ser presidente da República como eu estou agora", declarou.

Lula acrescentou: "se você analisar o mercado e a Faria Lima, eles sempre vão querer outro candidato, porque eles não querem política de inclusão social. Eles querem política para pagar a taxa de juros deles. E eles não sabem que eu quero fazer muito mais".

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