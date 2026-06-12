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Política

Bolsonaro deve ser mantido em prisão domiciliar por problemas de saúde

Relatório médico enviado ao STF, nesta semana, diz que os episódios de soluço de Bolsonaro pioraram nos último dias

Estadão Conteúdo
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Jair Bolsonaro foi condenado pelo STF a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Desde março passado, ele cumpre prisão domiciliar. (Carlos Moura/Agência Senado)

O ministro Alexandre de Moraes deve renovar a temporada de Jair Bolsonaro em prisão domiciliar diante de um relatório médico que registrou a piora no quadro de saúde do ex-presidente, segundo integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF).

Documento enviado nesta semana pela equipe médica ao tribunal informa que os episódios de soluço de Bolsonaro pioraram nos último dias. Foi necessário administrar doses elevadas de medicamentos, no "limite terapêutico de segurança".

Bolsonaro foi condenado pelo STF a uma pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado. No fim de março, ele obteve autorização para permanecer me prisão domiciliar humanitária monitorada pelo prazo de 90 dias devido à situação grave de saúde.

Na época, ele foi internado com uma broncopneumonia. Em maio, Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia no ombro direito. Agora, a tendência é que Alexandre de Moraes, o relator do processo, renove o período do ex-presidente em casa.

Ainda segundo o relatório médico, o ex-presidente deve realizar uma série de exames - entre eles, uma endoscopia digestiva - para investigar a função do esfíncter esofágico inferior e analisar a presença de esofagite crônica.

O boletim também registra que Bolsonaro mantém queixas de cansaço e fadiga ao realizar esforços médios, além de oscilações no equilíbrio corporal.

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BOLSONARO/SAÚDE/PRISÃO DOMICILIAR/STF/MANUTENÇÃO
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