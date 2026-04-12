Lula só será eleito se forem construídas alianças nos Estados, diz presidente do PT

O presidente do PT, Edinho Silva, disse que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), só será reeleito ser forem construídas alianças nos Estados. Em entrevista ao programa Canal Livre, da Band TV, que foi ao ar na noite deste domingo, 12, Edinho Silva afirmou que o partido ampliará os apoios nos Estados para que seja construída uma aliança nacional de sustentação a Lula. "MDB e PSD não estarão conosco em uma aliança nacional", reconheceu.

Segundo o presidente do PT, a legenda sozinha não derrotará a "ultradireita autoritária" que cresce no Brasil sem construir um campo democrático reunido em torno da candidatura de Lula.

"Quem vai derrotar essa direita que tem um pensamento autoritário é o campo democrático, não é o PT; o PT tem que ter a humildade de reconhecer isso", declarou Edinho Silva. "Hoje, o presidente Lula tem palanques organizados no Brasil inteiro, mas construídos sob o princípio da aliança. O PT faz parte de um campo democrático construído com outras forças políticas", disse.

Ele afirmou que ficou "muito feliz" pelo fato de o PT do Rio Grande do Sul ter "entendido esse desafio". No Estado, o partido decidiu esta semana abrir mão da candidatura de Edegar Pretto (PT) para apoiar Juliana Brizola (PDT).

O presidente do PT destacou também a importância da aliança com o ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (PSD). Afirmou ainda não ter dúvidas de que a aliança com o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSB) em Minas Gerais é "muito forte".

Por fim, Edinho citou o "palanque muito robusto" em São Paulo com o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT).