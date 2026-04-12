Lula paga o preço do desgaste que a política vive por causa da corrupção, diz Edinho Silva

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tem sua popularidade afetada pelos casos de corrupção revelados nas diversas esferas públicas, como o caso do Banco Master, mesmo que não haja relação direta comprovada com o líder do Executivo. A declaração foi dada em entrevista ao programa Canal Livre, da Band.

"Esse ambiente de corrupção atinge o governo e claro que o presidente Lula paga um preço por esse desgaste que a política vive", comentou o presidente do PT.

Edinho faz a afirmação num cenário em que a avaliação positiva do governo do presidente Lula piorou na passagem de março para abril, segundo pesquisa do instituto Datafolha divulgada no sábado, 11.

A fatia dos eleitores que classifica o governo como ótimo ou bom recuou de 32% para 29%. Entre os que consideram a atual administração como ruim ou péssima, o índice se manteve em 40%. Já a avaliação regular subiu de 26% para 29%.

As informações foram colhidas por meio de 2.004 entrevistas com cidadãos brasileiros com mais de 16 anos espalhados por 137 cidades brasileiras entre os dias 7, 8 e 9 de abril de 2026. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

No Nordeste, base de apoio histórica de Lula, o Planalto também vê sua popularidade cair. O apoio a Lula na região, que pode ser decisivo no resultado das eleições, foi de 49% para 33% em fevereiro de 2026, também pesquisa do instituto Datafolha. Lula tem a pior avaliação na região de todos os seus mandatos.

Para esta pesquisa, foram ouvidas 2.007 eleitores entre os dias 10 e 11 de fevereiro, em 113 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos na categoria geral do levantamento.

Ainda assim, Edinho diz que Lula deve chegar às eleições num cenário "mais positivo". Ele acredita que, com o passar do tempo e desenvolvimento da campanha eleitoral do petista, a sociedade começará a "enxergar exatamente o que está acontecendo". "Pesquisa é fotografia do momento, não significa que nós vamos no mês de junho e julho com este cenário eleitoral que as pesquisas mostram. Os fatos vão sendo decantados, a sociedade começa a enxergar exatamente o que está acontecendo e ter acesso às informações e entender, de fato, quem tem responsabilidade pela corrupção e quem não tem."