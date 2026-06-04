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Política

Fim dos lixões na Amazônia será debatido em congresso em Belém

Evento no Hangar vai propor a assinatura de um acordo entre municípios para erradicar depósitos de resíduos

Gabriel da Mota
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Imagem ilustrativa (Igor Mota / O Liberal / Arquivo)

Debates sobre o fim dos lixões na Amazônia e propostas para a gestão de resíduos sólidos reúnem especialistas e gestores em Belém nos dias 8 e 9 de junho. Realizado no Hangar – Centro de Convenções da Amazônia, o II Congresso Ambiental do Ministério Público do Estado do Pará busca criar alternativas para a destinação de rejeitos e assinar um acordo de cooperação entre os municípios paraenses.

A assinatura do "Pacto Amazônia Limpa – Municípios Unidos pelo Fim dos Lixões" será um dos destaques da programação. A iniciativa tem como base a apresentação de um diagnóstico sobre o panorama atual da gestão de resíduos sólidos no Pará. O documento vai consolidar compromissos entre prefeitos, órgãos de controle e instituições para acelerar a erradicação dos lixões.

Municípios podem financiar projetos de saneamento básico

Investimentos em saneamento e o fortalecimento de consórcios intermunicipais estão entre os temas estratégicos do encontro. O debate contará com a apresentação de experiências internacionais de financiamento climático e infraestrutura urbana sustentável pelo consultor do Banco Mundial, Luís Sérgio Akira Kaimoto. Além disso, a prefeita de Canaã dos Carajás, Josemira Gadelha, compartilhará práticas municipais bem-sucedidas na área.

A programação técnica também vai abordar temas como abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem urbana, prevenção de alagamentos e limpeza pública. Os participantes discutirão ainda economia circular, mercado de carbono, educação ambiental e a responsabilidade dos gestores públicos.

image Ana Maria Magalhães (presidente da Ampep) e Alexandre Tourinho (procurador-geral de Justiça) são os coordenadores do evento (Divulgação)

Autoridades e especialistas confirmados

Palestras de representantes nacionais integram os dois dias de atividades. O secretário nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, Márcio Leão Coelho, falará sobre os desafios da universalização dos serviços. O mercado de carbono e a sustentabilidade serão abordados pelo promotor de Justiça Luciano Loubet, do Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

A governança ambiental e o abastecimento de água no Pará serão tratados pela procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Gluck Paúl, e pelo presidente da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), José Dilson Melo de Souza Junior. A abertura oficial das atividades será realizada pela governadora Hana Ghassan.

O encontro, coordenado pela presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Pará (Ampep), Ana Maria Magalhães, e pelo procurador-geral de Justiça, Alexandre Tourinho, já registra mais de 500 inscritos.

"Não basta mais discutir problemas. A Amazônia precisa construir soluções reais, juridicamente seguras e financeiramente viáveis para o saneamento e os resíduos sólidos. O congresso nasce com essa vocação prática e institucional", destacou a presidente da Ampep.

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