Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

País está passando por uma grande guerra espiritual, diz Flávio Bolsonaro na Marcha para Jesus

Governador Tarcísio de Freitas, prefeito Ricardo Nunes e ministros do STF e AGU também estiveram presentes na Marcha

Estadão Conteúdo
fonte

Flávio Bolsonaro (Foto: Lula Marques | Agência Brasil)

O pré-candidato à Presidência da República pelo PL e senador Flávio Bolsonaro declarou nesta quinta-feira (4) que "o mundo e o Brasil estão passando por uma grande guerra espiritual". A declaração foi feita durante a Marcha para Jesus, em São Paulo, onde ele afirmou buscar recarregar energias e "orar pelas famílias do país".

A 34ª edição da Marcha para Jesus na capital paulista contou com a presença do senador, que participou ao lado de diversas autoridades. Entre os presentes estavam o governador de São Paulo e pré-candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB).

Também acompanharam o evento o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, e o advogado-geral da União, Jorge Messias, que se juntaram à comitiva na Marcha em São Paulo.

Destaques da participação de autoridades

Durante a programação, o governador Tarcísio de Freitas cantou ao lado do apóstolo Estevam Hernandes Filho, da igreja Renascer em Cristo. No mesmo palco, Jorge Messias fez uma afirmação à transmissão do evento, destacando que "a mesa de Jesus é para judeus e gentios". Ele pontuou que até Judas se sentou à mesa de Cristo, reforçando a ideia de ausência de segregação.

Trajeto e organização do evento

A Marcha para Jesus teve seu ponto de partida na Estação da Luz, localizada na região central de São Paulo. O percurso seguiu em direção à Praça Heróis da FEB, área próxima ao Campo de Marte, na zona norte da capital.

De acordo com informações da organização, foram inscritas 23 mil caravanas para participar do evento religioso. A estrutura da Marcha contou ainda com oito trios elétricos, que acompanharam os participantes durante o trajeto.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO

Marcha

Jesus
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Política

País está passando por uma grande guerra espiritual, diz Flávio Bolsonaro na Marcha para Jesus

Governador Tarcísio de Freitas, prefeito Ricardo Nunes e ministros do STF e AGU também estiveram presentes na Marcha

04.06.26 11h07

SANEAMENTO BÁSICO

Fim dos lixões na Amazônia será debatido em congresso em Belém

Evento no Hangar vai propor a assinatura de um acordo entre municípios para erradicar depósitos de resíduos

04.06.26 9h51

DIREITO ELEITORAL

Fórum em Belém discute impactos da inteligência artificial nas Eleições 2026

Com vagas limitadas, encontro na sede do TRE discutirá regras de propaganda na internet e prestação de contas

04.06.26 9h30

eleições 2026

PL e PT receberão maiores fatias do fundo eleitoral; veja a distribuição divulgada pelo TSE

Trinta partidos vão receber valores que somam quase R$ 5 bilhões

04.06.26 8h58

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Política

Barcarena anuncia concurso com 1.283 vagas para Educação com salários de até R$ 5.130

Inscrições são exclusivamente online e a banca organizadora será o Instituto de Desenvolvimento Social Ágata

26.05.26 19h12

Polêmica

PEC do Senado abre debate sobre possível criação de escala 7x0; político do Pará retira assinatura

Proposta é liderada por Rogério Marinho (PL-RN) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

01.06.26 12h12

Posicionamento

Flávio Bolsonaro não defendeu classificação do PCC e CV como terroristas no Senado em 2025

Em votação simbólica no Senado, Flávio Bolsonaro não se manifestou sobre a emenda que equiparava facções ao terrorismo

29.05.26 11h36

ELEIÇÕES 2026

Lula lidera cenários de 1º e 2º turnos contra Flávio Bolsonaro, diz pesquisa RealTime/Big Data

Nas projeções de 1º turno, Lula tem 38% e Flávio Bolsonaro 31%

01.06.26 8h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda