País está passando por uma grande guerra espiritual, diz Flávio Bolsonaro na Marcha para Jesus

O pré-candidato à Presidência da República pelo PL e senador Flávio Bolsonaro declarou nesta quinta-feira (4) que "o mundo e o Brasil estão passando por uma grande guerra espiritual". A declaração foi feita durante a Marcha para Jesus, em São Paulo, onde ele afirmou buscar recarregar energias e "orar pelas famílias do país".

A 34ª edição da Marcha para Jesus na capital paulista contou com a presença do senador, que participou ao lado de diversas autoridades. Entre os presentes estavam o governador de São Paulo e pré-candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB).

Também acompanharam o evento o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, e o advogado-geral da União, Jorge Messias, que se juntaram à comitiva na Marcha em São Paulo.

Destaques da participação de autoridades

Durante a programação, o governador Tarcísio de Freitas cantou ao lado do apóstolo Estevam Hernandes Filho, da igreja Renascer em Cristo. No mesmo palco, Jorge Messias fez uma afirmação à transmissão do evento, destacando que "a mesa de Jesus é para judeus e gentios". Ele pontuou que até Judas se sentou à mesa de Cristo, reforçando a ideia de ausência de segregação.

Trajeto e organização do evento

A Marcha para Jesus teve seu ponto de partida na Estação da Luz, localizada na região central de São Paulo. O percurso seguiu em direção à Praça Heróis da FEB, área próxima ao Campo de Marte, na zona norte da capital.

De acordo com informações da organização, foram inscritas 23 mil caravanas para participar do evento religioso. A estrutura da Marcha contou ainda com oito trios elétricos, que acompanharam os participantes durante o trajeto.