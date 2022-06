Comemoração pelos 70 anos de reinado de Elizabeth II terá até cerveja de graça

Neste dia 2 de junho, a rainha Elizabeth II completa 70 anos de reinado – o mais longo da história. Para comemorar a data, milhares de manifestações foram programadas em todo o Reino Unido, durante o feriado prolongado criado especialmente para celebrar o Jubileu de Platina da monarca. As informações são do G1 Mundo.

Durante a inauguração da semana de festejos, uma das maiores cadeias de pubs do país vai oferecer cerveja de graça a todos os clientes que usarem a senha 1952 – ano que em Elizabeth II foi coroada.

VEJA MAIS

A expectativa também é de que milhões de pessoas viagem nos próximos dias para aproveitar a folga, neste que teve ser o final de semana mais movimentado dos últimos anos. Por isso, o Reino Unido se prepara para enfrentar dificuldades nas estradas, portos e aeroportos.

Quase 20 milhões de viagens devem ser registradas somente por via terrestre neste período, que coincide com o recesso escolar e o início das férias de verão, as primeiras sem restrições e o medo da Covid-19. Uma das preocupações das autoridades tem sido a possibilidade de caos aéreo e, até agora, já foram registrados mais de 150 voos cancelados e bagagens perdidas.

Após demissões em massa, as companhias têm pouco pessoal para lidar com um número recorde de passageiros. Para se ter uma dimensão do problema, o setor conta 30 mil funcionários contra os 140 mil de antes da pandemia, sem contar os empregados remanescentes que ainda enfrenta contaminações por Covid-19.

Para quem fica, o fim das restrições sanitárias é motivo para comemorar, pela previsão do tempo para o feriado, divulgada pelo MetOffice, que monitora a meteorologia no país. Porém, o risco de chuva não foi excluído.

Ruas de Londres fechadas

Boa parte das ruas de Londres está fechada e altamente policiada para receber os fãs da realeza. Foi marcado um grande show em frente ao Palácio de Buckingham e muitas pessoas montaram acampamento nos arredores da residência real, na última semana, mesmo debaixo de chuva forte, para não perder as festas.

Após a cerimônia de apresentação das forças armadas nesta quinta-feira (2), espera-se que Elizabeth II e 17 integrantes da realeza saúdem os súditos da sacada do palácio. Pesquisa realizada pela Associação de Governos Locais (LGA, na sigla em inglês) indica que cerca de 16 mil festas de rua devem ser realizadas pelo país.

Em Windsor, a 40 quilômetros da capital, o plano é realizar um gigantesco piquenique de rua que reunirá 1.600 pessoas em uma mesa de 500 metros de comprimento.

VEJA MAIS