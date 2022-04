Rainha Elizabeth II ganha sua própria Barbie; veja

Recordista de venda há décadas e com o slogan "be anything", em português: "seja qualquer coisa", a boneca Barbie segue se renovando e marcando diferentes gerações. Seguindo o próprio slogan, a fabricante Mattel já usou a boneca para homenagear ícones das artes, mulheres que se destacaram por suas conquistas e não poderia deixar de fora uma das mulheres mais icônicas da modernidade: a Rainha Elizabeth, que completa 96 anos nesta quinta-feira (21).

A monarca mais antiga da história britânica subiu ao trono após morte do pai, o rei George VI, em 6 de fevereiro de 1952, e completa, no início de junho, 70 anos no poder. A “Barbie Tribute Collection” é uma homenagem da fabricante de brinquedos Mattel ao Jubileu de Platina da monarca.

barbie rainha elizabeth Mattel/Divulgação

A boneca será vendida nas lojas Harrods, Selfridges e Hamleys de Londres antes das celebrações oficiais do Jubileu de Platina, no início de junho.

A Barbie Rainha Elizabeth II usa um vestido marfim, faixa azul adornada com medalhões e fitas em miniatura e também uma tiara baseada na que a monarca usou no dia de seu casamento.