Professora brasileira que trabalha com inclusão ganha versão de Barbie

Uma professora brasileira faz parte do grupo de 12 mulheres homenageadas pela tradicional boneca Barbie no Dia Internacional das Mulheres deste ano. Doani Emanuela Bertan, 40, trabalha com inclusão dentro da sala de aula e criou um canal no YouTube e passou a gravar vídeos para estudantes surdos e ouvintes.

Segundo a professora, "da mesma forma que a educação transformou minha vida, queria transformar a vida de outros", disse ao UOL, quando questionada sobre os motivos que a levaram a se tornar educadora.

Ela conta que alunos surdos de sua escola receberam o mesmo material dos demais alunos mas o livro didático era escrito em português, enquanto os estudantes se comunicavam por libras. "Deveria vir em libras, que é a língua que os alunos sabem, a nossa própria legislação já reconhece", observa. Sem um material inclusivo, ela começou a gravar vídeos no canal para os dois públicos: ouvintes e surdos. "Criei o Sala 8 [seu canal] por um problema de exclusão entre meus alunos. Não podia ser conivente com isso", relembra. No início, ela imaginou que o canal ajudaria apenas os estudantes da escola em que lecionava, em Campinas, no interior de São Paulo.

Hoje, no entanto, a professora coleciona mais de 14 mil inscritos e descobriu, só depois que lançou os primeiros vídeos, que havia sido a pioneira no formato.