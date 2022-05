Príncipe Charles substitui rainha Elizabeth II em 'discurso do trono'

A rainha Elizabeth II foi substituída em seu “discurso do trono”, nesta terça-feira (10), pelo seu sucessor direto, príncipe Charles. A troca foi anunciada pelo palácio de Buckingham, na Inglaterra, na segunda-feira (9), véspera da ocasião, e representa a gradual transição de reinado. Coroada em 1953, a rainha só havia faltado ao evento outras duas vezes, em 1959 e 1963, grávida nas duas ocasiões.

VEJA MAIS

O “discurso do trono” é responsável por abrir a sessão parlamentar, com a leitura do programa legislativo elaborado pelo governo para os próximos 12 meses. A Casa Real explicou que a rainha decidiu “de modo relutante” não comparecer à ocasião, depois de 59 anos, “devido a problemas episódicos de mobilidade”.

Charles, que tem substituído a mãe cada vez mais em eventos oficiais, chegou em um Rolls-Royce oficial, com teto transparente, no lugar da carruagem. O príncipe estava acompanhado da sua esposa, Camilla. Também não vestiu a tradicional capa de arminho, optando por um uniforme militar com várias condecorações, nem mesmo utilizou a coroa ornada com diversas pedras preciosas. Se sentou em um trono menor, que já havia ocupado em outras ocasiões ao lado da rainha.

O discurso para deputados e lordes reunidos na Câmara Alta do Parlamento, foi realizado ao lado de sua esposa Camilla e de seu filho William, de 39 anos, segundo na linha de sucessão, e durou menos de nove minutos, seguindo de maneira monótona e solene, da mesma maneira que sua mãe, a rainha Elizabeth II.

Confira a linha de sucessão para o trono britânico