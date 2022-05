Por problemas de saúde, rainha Elizabeth II se ausentará de festas no Palácio de Buckingham

Nesta quinta-feira (5), a casa real informou que a Rainha Elizabeth II não participará das tradicionais festas do jardim no Palácio de Buckingham. Durante a primavera, costuma-se comemorar até três festas nos jardins de Buckingham e outra no Palácio de Holyroodhouse em Edimburgo (Escócia), mas os eventos, que estão entre os mais glamourosos do calendário real, foram cancelados nos dois últimos anos, por causa da pandemia, e retornam agora, em 2022. As informações são do Estadão.

As festas do jardim já reuniram mais de 1,45 milhão de convidados, reconhecidos por seus serviços ao país, ou às suas comunidades, desde que Elizabeth II subiu ao trono em 1952.

Porém, a monarca tem reduzido consideravelmente suas aparições públicas devido a crescentes problemas de saúde. Com problemas de mobilidade, ela não estará presente nos eventos deste ano, devendo "ser representada por outros membros da família real britânica", anunciou um porta-voz do palácio.

Elizabeth tem 96 anos e está completando 70 anos no trono. A saúde da rainha vem sendo motivo de preocupação desde que, em outubro, os médicos prescreveram-lhe repouso. A dificuldade para permanecer de pé e caminhar, além de uma dor nas costas, a fizeram cancelar vários compromissos.

Após ter covid-19, em fevereiro deste mês, Elizabeth II afirmou ter ficado "muito cansada e esgotada". A última vez que foi vista em público foi no dia 29 de março, na Abadia de Westminster, no centro de Londres, durante uma missa em homenagem a seu marido, príncipe Philip, falecido em 2021, aos 99 anos.

Na semana passada, se reuniu com o presidente suíço, em Windsor. Recebeu-o sorridente e sem bengala.