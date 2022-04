Após covid-19, Rainha Elizabeth II afirma que a doença deixa 'a pessoa exausta'

Durante uma chamada de vídeo divulgada pelo Palácio de Buckingham no último domingo (10), a Rainha Elizabeth II falou sobre os sintomas da Covid-19 com um paciente que também teve a doença: “Ela deixa a pessoa cansada, exausta, né? Essa pandemia horrível”. As informações são do G1 Nacional.

A rainha é patrona do hospital real de Londres. Além de falar, na última quarta-feira (6), com Asef Hussain, o paciente que se recuperou da doença e que perdeu familiares para a Covid-19, ela também conversou com uma equipe do serviço nacional de saúde. Essa equipe foi responsável pela construção e operação de uma unidade de 155 leitos, montada para receber um crescente número de pacientes com dificuldades respiratórias em Londres.

VEJA MAIS

Em fevereiro deste ano, a monarca de 95 anos testou positivo para Covid-19, tendo sintomas que foram descritos como moderados. Desde outubro de 2021, quando ela foi internada por motivos não divulgados, Elizabeth diminuiu suas atividades como rainha.

No dia 6 de fevereiro, a Rainha Elizabeth II completou 70 anos desde o início do seu reinado (Divulgação/ Palácio de Buckingham)

No dia 6 de fevereiro, a Rainha Elizabeth II completou 70 anos desde o início do seu reinado. Durante o período que está no comando da família real, a monarca já passou por muitas coisas, desde a estreia dos Beatles, morte de Stálin, Rio de Janeiro como capital do Brasil e várias outras coisas.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)