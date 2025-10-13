Capa Jornal Amazônia
Ciro Nogueira defende que nome para o STF tenha 'idade mínima significativa'

Estadão Conteúdo

O presidente do PP e senador Ciro Nogueira (PI) disse neste domingo (12) que é o presidente da República o responsável por indicar um nome para o Supremo Tribunal Federal (STF), mas defendeu que o indicado tenha "idade mínima significativa". Durante a semana, o ministro Luiz Barroso anunciou que vai se aposentar e que deixará o cargo até, no máximo, a próxima sexta-feira (17).

O nome que mais corre para a vaga é o advogado-geral da União, Jorge Messias, que tem 45 anos. Outros cotados são o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco; o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, e o ministro da Controladoria Geral da União (CGU), Vinícius Marques.

"Quem escolhe é o presidente da República. Eu gostaria muito que quem fosse escolher fosse o presidente (Jair) Bolsonaro", comparou. O principal, de acordo com Ciro Nogueira, é que o nome que chegue para o Senado - responsável pela sabatina do indicado - tenha as competências exigidas para o cargo. "Não deve ser uma escolha por confiança, mas tem que escolher o maior nome para o principal cargo de Justiça do nosso país."

STF/BARROSO/SAÍDA/LULA/ESCOLHA

