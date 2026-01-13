Capa Jornal Amazônia
Chicão não confirma saída do MDB para ingresso no União Brasil

Notícia do desembarque do MDB foi divulgada por sites nacionais, como O Globo

O Liberal
fonte

Deputado Chicão, presidente da Alepa, informou que se prepara para a reabertura dos trabalhos legislativos, em 3 de fevereiro, em Belém (Baltazar Costa / Alepa)

Esta semana, sites nacionais, como O Globo, divulgaram que o presidente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), o deputado estadual Francisco Melo, mais conhecido como Chicão, estaria deixando o MDB, partido do governador Helder Barbalho, para migrar para o União Brasil. Em nota ao Grupo Liberal, Chicão não confirmou o fato e garantiu que se prepara para abrir os trabalhos no legislativo estadual em fevereiro.

"Neste momento, o presidente da Alepa, deputado Chicão, filiado ao MDB, se prepara para a reabertura dos trabalhos legislativos, no dia 3 de fevereiro, quando inicia seu 6º ano à frente da presidência da Assembleia”, diz a redação do texto enviado ao jornal.

A nota acrescenta: “Sobre as Eleições 2026, as conversas seguem em andamento junto ao seu grupo político, que inclui principalmente o governador do estado, Helder Barbalho, e a vice-governadora Hana Ghassan e o ministro Jader Filho, presidente do MDB. As novidades serão anunciadas oficialmente em breve”.

De acordo com o site O Globo, em matéria divulgada na última segunda-feira (12), o pernambucano Antônio Rueda, presidente do União Brasil, veio recentemente a Belém para acertar a filiação do deputado Chicão ao União Brasil.

Chicão seria inclusive o presidente do diretório do partido no Pará, cargo ocupado antes por Celso Sabino, expulso da legenda em 8 de dezembro passado.

Sabino já se declarou candidato ao Senado pelo Pará. Ele, porém, segue sem partido, após a expulsão do UB, e da demissão do Ministério do Turismo, em dezembro passado.

Ainda, segundo a notícia que repercutiu, com a liderança isolada de Helder Barbalho ao Senado, em pesquisas eleitorais, a disputa pela segunda vaga ao Senado pelo Pará deve ser acirrada entre Chicão, Sabino e outros candidatos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

política

Política
.
