Cassado, prefeito de Tucuruí publica vídeo se defendendo após decisão

O prefeito de Tucuruí, sudeste do Pará, Alexandre Siqueira (MDB), publicou, em suas redes sociais, um vídeo se defendendo da decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), que determinou a cassação de seu mandato, bem como do vice-prefeito do município, por captação ilícita de sufrágio (TRE-PA), abuso de poder econômico e captação ou gasto ilícito de recursos financeiros de campanha, nas eleições municipais de 2020.

No vídeo, publicado na tarde desta quinta-feira (23), Alexandre diz que quer "agradecer as mensagens e ligações em solidariedade pela decisão do TRE". Ele ainda critica o órgão dizendo que tomou a decisão de cassar os mandatos em questão "baseado em requisições de combustíveis para uma carreata que não existiu".

"Quero dizer a todos que o nosso jurídico já está recorrendo e não tenho dúvidas de que vamos reverter essa decisão e que vamos continuar trabalhando pela cidade de Tucuruí”, enfatizou Alexandre Siqueira.

Além das cassações, decisão da Corte impõe inelegibilidade por oito anos; pagamento de multa no valor de 40 mil Ufirs (Unidade Fiscal de Referência) por parte do prefeito; e a realização de novas eleições no município. A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a equipe do prefeito e vice-prefeito cassados, mas foi informada de que o primeiro não daria entrevistas e que o segundo não deu retorno.