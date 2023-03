Prefeito e vice-prefeito de Tucuruí têm mandatos cassados pelo TRE por compra de votos

O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará (TRE-PA), por maioria, decidiu pela cassação dos mandatos do prefeito e vice-prefeito de Tucuruí, Alexandre Siqueira e Jairo Holanda, por captação ilícita de sufrágio (compra de votos), abuso de poder econômico e captação ou gasto ilícito de recursos financeiros de campanha, nas eleições municipais de 2020. Pela decisão, Siqueira ainda ficará inelegível por 8 anos. O Tribunal ainda determinou a realização de novas eleições no municipio.

O julgamento teve um placar apertado, mas o presidente do TRE, desembargador Leonam Godim da Cruz Junior, no voto de desempate, decidiu pela cassação.

Os dois concorreram pela coligação "Força e união para crescer" (MDB, PODE, DC, PC DO B e AVANTE). A ação contra eles foi ajuizada pela Coligação "Juntos, de volta ao trabalho", formada pelos partidos PSDB, PSC, PMB, PSB e SOLIDARIEDADE.

O relator do processo, juiz Álvaro José Norat de Vasconcelos, pediu o cumprimento imediato da decisão. Prefeito e vice de Tucuruí ainda podem recorrer.

A redação integrada de O Liberal procurou a Prefeitura de Tucuruí e aguarda um posicionamento.

Essa matéria está sendo atualizada. Acompanhe para mais informações