Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Caso Master e do INSS começaram em governo que não detectava corrupção, diz ministro da CGU

Vinicius de Carvalho disse que casos das fraudes do banco Master e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começaram em governos que não detectavam corrupção

Redação O Liberal com informações da AE
fonte

Banco Master (Divulgação / Banco Master)

O ministro da Controladoria Geral da União (CGU), Vinicius de Carvalho, declarou que os casos de fraudes no Banco Master e no INSS tiveram início em gestões que não detectavam a corrupção. A afirmação foi feita nesta quinta-feira, durante sua participação no programa "Bom dia, ministro", da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Carvalho comparou o combate à corrupção a uma cidade que possui ou não um aparelho de ressonância magnética. Segundo ele, um local com o equipamento investiga e encontra casos de doenças, enquanto um sem o aparelho não busca e, consequentemente, não reporta doentes.

O ministro destacou que o governo do presidente Lula possui essa "ressonância magnética", garantindo que CGU, Polícia Federal e Receita Federal, entre outros órgãos, desempenham suas funções de controle, fiscalização e investigação.

Lula não politiza a corrupção, diz ministro

Vinicius de Carvalho afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não utiliza a corrupção como pauta política. Em contraste, ele criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que, segundo Carvalho, abordava o tema frequentemente, mas sem ações concretas.

Para o ministro, é mais benéfico um presidente que não politiza o assunto, como Lula, permitindo que as instituições ajam. Ele contrapôs essa postura à de um presidente que "fala de corrupção todo dia" sem de fato enfrentá-la.

Pesquisa da OCDE e a percepção sobre corrupção

O ministro citou aspectos de uma pesquisa da OCDE que aponta maior confiança dos brasileiros no setor público e no combate à corrupção. Contudo, criticou índices que consideram apenas a percepção de corrupção, que supostamente teria crescido em outro levantamento.

Ele argumentou que, se um índice mostra pior percepção popular devido à descoberta de mais casos, a metodologia deve ser debatida. Carvalho questionou a utilidade de um índice que poderia "premiar a cidade que não tem ressonância magnética", ou seja, que não investiga a fundo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CGU

VINICIUS DE CARVALHO

CORRUPÇÃO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

BRASIL

Toffoli e Master: por que a PF investiga relação e o que significa o pedido de suspeição?

Além de citações ao nome de Toffoli em mensagens localizadas no aparelho de Vorcaro, a PF também identificou conversas entre o banqueiro e o ministro

12.02.26 11h08

BRASIL

Caso Master e do INSS começaram em governo que não detectava corrupção, diz ministro da CGU

Vinicius de Carvalho disse que casos das fraudes do banco Master e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começaram em governos que não detectavam corrupção

12.02.26 9h07

Justiça manda prender 8 vereadores no caso de prefeito acusado de ficar com 90% de desvios

11.02.26 22h13

Ex-presidente da Câmara, Arthur Lira anuncia que disputará o Senado por Alagoas

11.02.26 21h52

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

saúde

Boletim médico atualiza estado de saúde do senador Jader Barbalho

O comunicado da unidade de saúde aponta melhora do senador, internado com desidratação e suspeita de virose

06.02.26 21h23

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

DESIDRATAÇÃO

Senador Jader Barbalho é internado após quadro de desidratação

Parlamentar deu entrada no Hospital Beneficente Portuguesa, em Belém

05.02.26 15h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda