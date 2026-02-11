Capa Jornal Amazônia
Ex-presidente da Câmara, Arthur Lira anuncia que disputará o Senado por Alagoas

Estadão Conteúdo

Ex-presidente da Câmara, o deputado federal Arthur Lira (PP-AL) anunciou nesta quarta-feira, 11, sua pré-candidatura ao Senado Federal. No quarto mandato consecutivo na Câmara, Lira presidiu a Casa entre 2021 e 2024.

Lira deve disputar a vaga em Alagoas com o senador Renan Calheiros (MDB). Adversários políticos, Calheiros criticou a decisão do deputado após o anúncio.

"Acho que ele deve ficar mais um pouco na Câmara dos Deputados, porque ele não tem nenhuma experiência em ajudar o Estado e batalhar pelas causas de Alagoas", disse Renan a jornalistas.

Ao justificar sua movimentação, Lira afirmou que pretende priorizar a defesa dos interesses dos municípios de Alagoas e a busca por mais investimentos para o Estado.

A gestão de Lira na presidência foi marcada justamente pela ampliação de indicações para obras e envio de recursos a municípios, especialmente em 2024, ano de eleições municipais.

Ele buscou recompor o orçamento secreto, esquema criado no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e revelado pelo Estadão, distribuindo recursos por meio de outra rubrica: as emendas da Mesa Diretora da Casa, presidida por ele.

Lira também informou que pretende realizar, na primeira quinzena de março de 2026, um grande ato político em Maceió para dar início formal à sua campanha. Segundo ele, o evento deverá reunir prefeitos, ex-prefeitos, vereadores e lideranças comunitárias.

Já Renan disse ainda que reunirá o diretório do MDB em Alagoas para vedar alianças com Lira. "Só será candidato do MDB de Alagoas quem assumir o compromisso de votar em todos os candidatos da coligação. Quem quiser votar no Arthur Lira que vá para o partido dele", afirmou.

