Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Cármen rejeita todas as preliminares levantadas pela defesa da ação da tentativa de golpe

Com o voto da ministra, se forma maioria para rejeitar todas as preliminares alegadas pelas defesas

Estadão Conteúdo
fonte

Cármen Lúcia (Foto: Rosinei Coutinho/STF)

A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou nesta quinta-feira, 11, todas questões preliminares levantadas pelas defesas da ação sobre o suposto golpe de Estado: sobre a incompetência da Corte máxima para julgar o caso; de suposta parcialidade do ministro Alexandre de Moraes; de suposta incompetência da Primeira Turma para analisar o caso; de cerceamento de defesa; de nulidade da delação premiada do ex-ajudante de ordens de Mauro Cid.

Com o voto da ministra, se forma maioria para rejeitar todas as preliminares alegadas pelas defesas - restando vencido, neste ponto, o ministro Luiz Fux, que chegou a defender a "nulidade absoluta" do processo em razão de uma suposta incompetência do STF para julgar o caso.

Com relação às preliminares relacionadas à suspeição e impedimentos de Moraes para analisar o caso, a ministra destacou que o tema já foi decidido no Plenário e, portanto, deveria ser rejeitada "rigorosamente" a alegação de uma suposta parcialidade. "O que se vota no plenário, pelo princípio da colegialidade, a gente aplica", destacou.

Ao afastar a alegação de incompetência do STF sobre o caso, a ministra argumentou que, desde o julgamento do Mensalão, mantém o mesmo posicionamento sobre o foro por prerrogativa de função - "pelas pessoas que foram indicadas, se fazendo acompanhar de outras que têm foro, sempre entendi que a competência é do Supremo", destacou. "Não há nada de novo em votar como sempre votei", completou.

Já com relação ao julgamento pela Primeira Turma, a ministra lembrou que o tema já foi objeto de indagação e já estava "vencido" pelos precedentes. A ministra frisou que houve mudanças do regimento, sendo que em todas elas se apontou as razões para tanto - em uma alfinetada a Fux. Segundo Cármen, seria gravíssimo que, depois de alguns serem julgados após a mudança sobre as turmas, se voltar atrás nesse ponto.

Já ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, a ministra destacou que, sem prejuízo comprovado às defesas, não se pode declarar a nulidade do caso. Neste ponto, chegou a questionar a alegação de que a ação andou "rápido demais". Segundo Cármen, por se tratar de um tema que "atinge o coração da República, era preciso dar preferência". "Não dá para comparar o mundo de antes com o de agora", afirmou a ministra, lembrando de atualizações tecnológicas que não existiam. "Não dá para comparar o alongado de antes porque temos outras possibilidades hoje", destacou.

A ministra ainda afastou a preliminar de nulidade da delação de Cid. Segundo Carmen, o delator "reafirmou que atuou livremente e porque queria". A magistrada apontou ainda que não consta nada dos autos no sentido de macular a delação no sentido de voluntariedade.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BOLSONARO

STF

JULGAMENTO

Cármen Lúcia

preliminares

rejeição

julgamento de jair bolsonaro
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

julgamento de bolsonaro

'Golpe de 64 tinha menos provas do que o caso atual', afirma Dino

O aparte ocorreu em uma dobradinha com a ministra Cármen Lúcia, que votou pela condenação do núcleo crucial do golpe, formando maioria pela condenação do ex-presidente e de sete de seus aliados

11.09.25 16h38

julgamento de bolsonaro

Cármen Lúcia afirma que há 'prova cabal' para condenação de Bolsonaro na trama golpista

A ministra foi definidora em dois aspectos: deu o voto que carimbou a maioria e deu a resposta que os colegas aguardavam ao ministro Luiz Fux, autor da única divergência no julgamento.

11.09.25 16h24

julgamento de bolsonaro

Primeira turma do STF tem maioria para condenar Bolsonaro; veja os crimes

Decisão histórica na Primeira Turma: Ex-presidente e outros réus são considerados culpados de atos para impedir posse de Lula

11.09.25 16h23

julgamento de bolsonaro

Zanin diz que ataque de Bolsonaro a Moraes em 2021 é 'figura de coação institucional'

A breve manifestação de Zanin, que é o último a votar na ação penal contra Bolsonaro e outros sete réus

11.09.25 16h12

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

julgamento no stf

Eduardo Bolsonaro ameaça família de Moraes: 'vou atrás de cada um de vocês'

Deputado federal admite que pode ter se "excedido", mas justifica que as palavras mais duras existem para isso

09.09.25 9h53

'FOI LONGE DEMAIS'

Flávio Bolsonaro diz que STF 'entregará cabeça de Moraes na bandeja'

A declaração do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi feita em ato no 7 de Setembro

08.09.25 11h43

POLÍTICA

Silas Malafaia critica uso da bandeira dos EUA em ato pró-Bolsonaro: '100% contra'

Pastor diz que ficou indignado com símbolo estrangeiro no 7 de setembro

08.09.25 21h53

JULGAMENTO

Julgamento de Bolsonaro ao vivo no STF: veja como está a votação e o que esperar do quarto dia

Trama golpista chega ao 4º dia de análise nesta quarta (10/9), com placar de 2 a 0 pela condenação; Fux, Zanin e Cármen Lúcia ainda votarão

10.09.25 6h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda