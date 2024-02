Câmara Municipal de Belém retoma atividades com sessão solene de abertura nesta quinta-feira (15)

A Sessão Solene de abertura dos trabalhos ordinários do 1º Período da 4º Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Belém (CMB) iniciou na manhã desta quinta-feira (15), no Plenário Newton Miranda, no prédio da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa).

A cerimônia começou com a execução do Hino Nacional Brasileiro. Em seguida, o presidente da CMB, o vereador John Wayne (MDB), abriu oficialmente a cerimônia, que seguiu com saudação aos parlamentares da Casa e aos secretários e secretárias municipais presentes.

O prefeito Edmilson Rodrigues deu prosseguimento à Sessão Solene, fazendo a leitura da mensagem ao Legislativo. Ele saudou a presença feminina na mesa de honra, representada pela 3ª secretária da mesa diretora da CMB, a vereadora Bia Caminha (PT). A mesa de honra também foi composta pelo vice-presidente da Câmara Municipal, o vereador Igor Andrade (SD), e pelo 2º secretário da mesa diretora, o vereador Emerson Sampaio (PP).

Sessões deliberativas serão realizadas no prédio da Alepa pelos próximos meses, por conta de reformas na CMB.