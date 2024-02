Sessões da Câmara Municipal de Belém serão realizadas na Alepa; entenda o motivo

A partir do dia 15 de fevereiro, dia do retorno da Câmara Municipal de Belém (CMB), as sessões do poder legislativo municipal serão realizadas na sede da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa). "Durante uns dois meses, aproximadamente, vamos realizar as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Belém na Alepa", informou a servidora Ellen Farache, diretora da CMB, após reunião na sede do parlamento estadual, na quinta-feira (1º).

Segundo informações divulgadas pela Alepa, o uso das dependências do Poder Legislativo Estadual para receber os trabalhos da Câmara Municipal de Belém foi acertado após parceria entre os presidentes das duas casas de lei, deputado Chicão (MDB) e John Wayne (MDB). O motivo da mudança é a reforma do prédio da CMB.

Sessões

As sessões da Alepa são realizadas às terças e quarta-feiras. A Câmara também deve realizar sessões ordinárias duas vezes por semana, às quartas e quintas-feiras, das 14 horas até às 16h30, no auditório João Batista. A abertura dos trabalhos legislativos de 2024 da CMB será numa quinta-feira, dia 15 de fevereiro, às 09 horas, com a presença do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

"Hoje viemos ajustar os últimos detalhes, como a possibilidade da disponibilidade do espaço e colocar as nossas propostas, mas não ao nível de misturar os trabalhos. Cada um trabalhará na sua área", disse Ellen, que foi recebida pelo diretor legislativo da Alepa, Jarbas Porto e Alda Dantas, coordenadora geral da Assessoria de Imprensa e Divulgação do Parlamento Estadual.