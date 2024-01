Obras e serviços avançam na Câmara Municipal de Belém durante o recesso

O mês de janeiro é de recesso parlamentar, mas na Câmara Municipal de Belém tem sido de serviços e obras para melhorar o trabalho dos vereadores e, principalmente, da população.

As obras de reforma que acontecem desde o ano passado no prédio agora estão sendo realizadas no Plenário Lameira Bittencourt e no primeiro andar, onde estão os gabinetes dos parlamentares. Os serviços estão deixando o plenário um dos mais modernos do Brasil e as estruturas dos vereadores mais acessíveis para o recebimento da população que vem à Câmara buscar cidadania e ter audiências com os parlamentares da capital paraense.

Os servidores do Legislativo também serão beneficiados com a reforma, já que terão os seus espaços de trabalho melhorados e, consequentemente, condições de prestar um melhor serviço aos usuários dos atendimentos da CMB.

Essa etapa de obras tem a previsão de entrega no dia 15 de fevereiro. A nova rampa de acesso aos andares superiores da casa também vai ser entregue.

As obras de reforma do prédio da casa acontecem desde o ano passado e é uma parceria com o Governo do Estado e está sendo feita dentro dos padrões de sustentabilidade, deixando a estrutura sede mais moderna e preparada para receber também a COP 30, que será realizada na capital paraense em 2025.