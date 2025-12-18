Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Câmara de Belém aprova mais de 13 projetos e entra em recesso até 2026

Sessão extraordinária durou mais de 21h e foi marcada por protestos

Maycon Marte
fonte

Câmara de vereadoras vira a madrugada para aprovar projetos (Cristino Martins | O Liberal)

A Câmara Municipal de Belém (CMB) encerrou, no começo da manhã desta quinta-feira (18/12), por volta das 6h28, as sessões extraordinárias que aprovaram mais de 13 projetos em pauta, após mais de 21 horas de trabalho. A votação foi marcada por tumultos, com divergências entre os parlamentares e conflitos entre manifestantes e a guarda da casa legislativa, com danos físicos a estrutura. Essa foi a última movimentação deste ano na CMB, que entra em recesso até 25 de fevereiro de 2026.

O pacote de projetos votados são de autoria do Poder Executivo Municipal, que também convocou a sessão, e preveem uma reestruturação administrativa, como descreveu o líder do governo na Câmara, vereador Fábio Souza (MDB). Entre as aprovações, há mudanças no percentual de cargos comissionados, no cálculo de impostos como o IPTU e outras determinações. Além do pacote, também entraram na pauta projetos remanescentes, como a Lei Orçamentária Anual, aprovada com um orçamento de R$ 6,7 milhões para os próximos quatro anos.

Apesar dos números expressivos, o grande destaque da sessão foram os projetos que redefiniram o cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). O texto foi votado na noite da quarta-feira (17), por volta das 20h, conquistando aprovação por maioria de 22 a 11, e, conforme o projeto, as mudanças passam a valer apenas em 2027.

“Nós tivemos um problema aqui na Câmara, infelizmente tivemos atos de violência que paralisaram a sessão durante algum tempo para ser refeita a ordem dentro da casa, e seguimos discutindo um dos 13 projetos, que é justamente o redimensionamento, a forma de cobrança do ITBI e do IPTU. E a polêmica roda em torno dele, de que vai ter aumento, mas nós não teremos aumento de IPTU. Está sendo feita uma composição para cobrança que elenca outros elementos que não seja só a inflação”, explica Souza.

Ele menciona, como um dos novos elementos, o avanço de grandes construções imobiliárias em bairros estratégicos de Belém, como grandes edifícios, que devem entrar no novo cálculo, em especial, pela disparidade em relação às propriedades residenciais. “Não é justo que um empreendimento suba, trazendo recurso, mas que não tenha uma cobrança pela localização, então isso vai ser levado em consideração”, destaca o vereador.

No mesmo embalo foi aprovada a redução do percentual obrigatório de profissionais de carreira em cargos comissionados, de 50% para 25%. Na avaliação do parlamentar, a medida não aumenta a possibilidade de mais indicações políticas, como argumentou a oposição, mas valoriza profissionais que se dedicam exclusivamente ao cargo comissionado, sem segundas rendas ou atividades.

“Mesmo sendo uma indicação política, isso não quer dizer que aquele comissionado não trabalhe, não produza e não seja extremamente importante para o desenvolvimento daquele órgão. Às vezes, o servidor efetivo tem outra composição salarial e não é do interesse de quem assume ser o servidor efetivo, e aí entra o comissionado. Isso em nada prejudica o servidor público”, enfatiza Souza.

Fábio conclui que um dos principais objetivos da reestruturação administrativa “é tornar a arrecadação mais eficaz, sem punir o contribuinte, e reverter os recursos em infraestrutura para a cidade”.

VEJA MAIS

image Câmara de Belém aprova redução de 50% para 25% em cargos comissionados ocupados por efetivos
Aprovação está entre os projetos votados e aprovados nesta quarta (17) em sessão extraordinária na CMB

image 'Não haverá aumento do IPTU', diz secretário de Finanças da Prefeitura de Belém
Marcos Matos, secretário municipal de Finanças de Belém, entrevista coletiva nesta quinta-feira (18)

Aprovados

Veto ao PL nº 084/2025 (educação inclusiva)

Veto integral do Executivo ao projeto que obrigava escolas privadas e conveniadas a justificar, por escrito, a recusa de matrícula, transferência ou permanência de alunos com deficiência.

 

Cargos comissionados e servidores de carreira

Altera lei de 2019 para reforçar que cargos em comissão devem ser ocupados, preferencialmente, por servidores efetivos, conforme a Constituição Federal.

 

Justificativa obrigatória para recusa de matrícula

Estabelece a obrigatoriedade de justificativa formal em casos de recusa de alunos com deficiência por instituições privadas e conveniadas ao município, prevendo sanções administrativas.

 

Mudanças no ITBI

Atualiza a legislação do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), ajustando regras de cobrança e adequando a norma à realidade fiscal do município.

 

Atualização do valor venal dos imóveis (IPTU)

Autoriza a atualização do valor venal dos imóveis, base de cálculo do IPTU, em consonância com a Emenda Constitucional nº 132/2023.

 

Programa Municipal de Habitação (Morar Belém)

Cria o programa Morar Belém, alinhado ao Minha Casa Minha Vida, para atender famílias de todas as faixas de renda com foco em habitação de interesse social.

 

Estatuto do Magistério Municipal

Institui novo estatuto para os profissionais do magistério, definindo direitos, deveres, carreira, remuneração e organização da categoria.

 

Incentivo à habitação de interesse social

Cria incentivos específicos para projetos habitacionais voltados ao interesse social, com destaque para empreendimentos do Minha Casa Minha Vida.

 

Plano de cargos da SEMOB

Altera dispositivos do plano de cargos, carreiras e remuneração da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SEMOB).

 

Plano de cargos da FUNPAPA

Atualiza regras do plano de cargos e carreira da Fundação Papa João XXIII, que atua na política de assistência social do município.

 

Adicional de escolaridade

Autoriza a incorporação do adicional de escolaridade ao vencimento-base dos servidores públicos municipais.

 

Carreira Geral do Serviço Público Municipal (CGBEL)

Cria a carreira geral dos profissionais do serviço público municipal, unificando diretrizes para progressão, remuneração e estrutura funcional.

 

Reforma administrativa e criação de secretarias

Reorganiza a estrutura do Executivo municipal, cria e desmembra secretarias (como Cultura, Turismo e Ciência e Tecnologia) e institui novos cargos comissionados.

 

Novo estatuto dos servidores públicos

Institui um novo regime jurídico único para os servidores municipais, com foco em ética, eficiência, desempenho e interesse público.

 

Funções gratificadas para auditores fiscais

Cria funções gratificadas na Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN) destinadas aos auditores fiscais da receita municipal.

 

Licença do prefeito

Autoriza a licença do prefeito de Belém para ausência do território nacional entre 26 de dezembro de 2025 e 6 de janeiro de 2026.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Haddad diz que 'lado de lá' está confuso, cita rejeição a Bolsonaro e defende veto à dosimetria

18.12.25 21h32

Imprensa internacional repercute aprovação do PL da Dosimetria e impacto sobre Bolsonaro

18.12.25 19h52

Bolsonaro vai depor à PF sobre origem de objetos e documentos encontrados em cofres no Alvorada

18.12.25 19h48

TROCA

Gustavo Feliciano deve substituir Celso Sabino no Ministério do Turismo, segundo Secom

Formato da nomeação, se será por meio de cerimônia aberta ou ato mais discreto, ainda não foi definido

18.12.25 19h32

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

lembra dela?

Quem é Heloísa Helena, que brigou com o PT e substitui o deputado suspenso Glauber Braga

Glauber disse que não chegou a conversar com ela nos últimos dois dias, mas tem confiança na ex-senadora

11.12.25 9h23

tumulto

Manifestantes invadem Câmara de Belém contra votação de pacote que inclui reajuste de IPTU

Vereadores foram convocados para votar o pacote de projetos na manhã desta quarta-feira (17/12)

17.12.25 10h48

INVESTIGAÇÃO

Flavio Dino autoriza buscas em apartamento do deputado Antônio Doido

Medida faz parte da Operação Igapó, da Polícia Federal

16.12.25 13h26

ELEIÇÕES 2026

Helder Barbalho tem 50,8% das intenções de voto e lidera disputa para o Senado no Pará

Levantamento do Paraná Pesquisas mostra Éder Mauro em segundo e Celso Sabino em terceiro; margem de erro é de 2,6 pontos percentuais

17.12.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda