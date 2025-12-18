Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

'Joga fora': herdeira de banqueiro mandou Careca do INSS 'sumir' com celulares

A PF afirma que Roberta Luchsinger faz parte do núcleo político do grupo suspeito de desviar dinheiro dos aposentados

Estadão Conteúdo
fonte

Roberta Luchsinger (Instagram @roberta.luchsinger)

Herdeira da família que fundou o banco Credit Suisse, Roberta Luchsinger orientou Antônio Camilo Antunes, o Careca do INSS, a se desfazer de celulares antes que fossem apreendidos pela Polícia Federal.

'Careca' está no centro das investigações da Operação Sem Desconto, que mira fraudes e descontos indevidos em aposentadorias e pensões. Ele teria atuação como lobista dentro do esquema de desvios bilionários.

Em mensagens enviadas no WhatsApp, em abril de 2025, Roberta alerta Careca: "Só para você saber, acharam um envelope com o nome do nosso amigo no dia da busca e apreensão". O lobista responde, aparentemente surpreso e preocupado: "PUTZ".

Em seguida, ela acrescenta: "E Antônio, some com esses telefones. Joga fora".

Nesta quinta-feira, 18, a Polícia Federal deflagrou nova fase da Sem Desconto e fez buscas em endereços ligados a Roberta. A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que também obrigou a herdeira a usar tornozeleira eletrônica. A defesa disse que não teve acesso ao processo e, por isso, não quis comentar o caso.

A PF afirma que Roberta faz parte do núcleo político do grupo suspeito de desviar dinheiro dos aposentados. Os investigadores destacaram que ela se apresenta como "pessoa com acesso a estruturas de poder capazes de influenciar decisões de natureza política".

A herdeira é amiga de Fábio Luís da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula.

Roberta e o Careca teriam "parcerias estratégicas, que mesclam influência política e interesses financeiros", de acordo com a investigação.

"Isso pode resultar em impactos em decisões públicas que poderiam beneficiar os empreendimentos associados ao grupo de Antônio em diversos setores", aponta o ministro André Mendonça na decisão de 95 páginas que determinou as buscas.

Com base nas provas reunidas pela PF, o ministro considerou que Roberta tem uma atuação "essencial" na gestão de contas bancárias e empresas supostamente usadas para lavar dinheiro ilegal.

A Polícia Federal diz que, no total, uma consultoria do Careca do INSS transferiu R$ 1,5 milhão para a empresa de Roberta, em sucessivos pagamentos de R$ 300 mil, com base em um contrato de consultoria de serviços aparentemente inexistentes, segundo a investigação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

INSS

FRAUDES

OPERAÇÃO SEM DESCONTO

5ª FASE

ROBERTA LUCHSINGER

ALVO

PF

CELULARES
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Haddad diz que 'lado de lá' está confuso, cita rejeição a Bolsonaro e defende veto à dosimetria

18.12.25 21h32

Imprensa internacional repercute aprovação do PL da Dosimetria e impacto sobre Bolsonaro

18.12.25 19h52

Bolsonaro vai depor à PF sobre origem de objetos e documentos encontrados em cofres no Alvorada

18.12.25 19h48

TROCA

Gustavo Feliciano deve substituir Celso Sabino no Ministério do Turismo, segundo Secom

Formato da nomeação, se será por meio de cerimônia aberta ou ato mais discreto, ainda não foi definido

18.12.25 19h32

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

lembra dela?

Quem é Heloísa Helena, que brigou com o PT e substitui o deputado suspenso Glauber Braga

Glauber disse que não chegou a conversar com ela nos últimos dois dias, mas tem confiança na ex-senadora

11.12.25 9h23

tumulto

Manifestantes invadem Câmara de Belém contra votação de pacote que inclui reajuste de IPTU

Vereadores foram convocados para votar o pacote de projetos na manhã desta quarta-feira (17/12)

17.12.25 10h48

INVESTIGAÇÃO

Flavio Dino autoriza buscas em apartamento do deputado Antônio Doido

Medida faz parte da Operação Igapó, da Polícia Federal

16.12.25 13h26

ELEIÇÕES 2026

Helder Barbalho tem 50,8% das intenções de voto e lidera disputa para o Senado no Pará

Levantamento do Paraná Pesquisas mostra Éder Mauro em segundo e Celso Sabino em terceiro; margem de erro é de 2,6 pontos percentuais

17.12.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda